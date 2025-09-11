شركة يابانية تقدم خدمة مميزة: شخص "مخيف" يرافقك للمطالبة بحقك

حققت شركة يابانية نجاحًا كبيرًا على الإنترنت بتقديمها "خدمة تأجير أشخاص مخيفين" لمساعدة العملاء على حل مجموعة من "المشاكل".

ونشر مستخدم على الإنترنت، يُعرف في اليابان باسم @yukitichqn، لقطات شاشة لصفحة الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي في 28 أغسطس، وحصد منشوره 300,000 إعجاب و36,000 إعادة نشر.

وسُميت هذه الخدمة "خدمة تأجير أشخاص مخيفين"، وهي تؤجر موظفين ذوي مظهر مخيف ويحملون الوشوم، مما يُلمح إلى احتمالية ارتكابهم أعمال عنف.

وتعهدت الشركة بعدم القيام بأي عمل غير قانوني، مضيفةً أنه إذا طُلب منهم ذلك، فسوف يُلغون الطلب. كما تعهدت بعدم توظيف رجال عصابات. وإضافة لذلك أكد مزود الخدمة قدرته على حل مشاكل العملاء بسرعة وفعالية. من بين الوظائف السابقة مساعدة العميل على مطالبة جاره بالهدوء.

وفي حالة أخرى، انتحل موظف في الشركة صفة صديق مقرب لأحد عملائه لوقف حالة تنمر في العمل. كما رافقوا زوجةً ذهبت لمواجهة عشيقة زوجها، التي اعترفت بالخيانة على الفور. وأفادت الشركة أن أحد عملائها أخبرهم أن الشخص "المخيف" ساعدهم على الهدوء والشعور بالأمان عند مواجهة الآخرين.

وتتقاضى الشركة 20,000 ين ياباني (140 دولارًا أمريكيًا) مقابل كل 30 دقيقة من الخدمة، و50,000 ين ياباني (340 دولارًا أمريكيًا) مقابل ثلاث ساعات.

كما تطلب الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، من عملائها سداد نفقات السفر للعمل خارج منطقة العاصمة. ويتباهى مزود الخدمة بإمكانية حل معظم الحالات في غضون 30 دقيقة. وقد أبدى الكثيرون دعمهم للخدمة عبر الإنترنت.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن أحد المتابعين عبر الإنترنت تعليقه على الأمر بقوله "أعتقد أنها خدمة مفيدة، فمن طبيعة الإنسان أن يتنمر على الضعيف ويخشى القوي". وقال آخر: "أتساءل ماذا سيحدث إذا وظّف كلا الطرفين شخصًا مخيفًا"؟؟