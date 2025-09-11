امرأة تنجب طفلتها الثانية في الثامنة والخمسين: ابنتها تريد أختاً تسليها

أنجبت امرأة من هونغ كونغ تبلغ من العمر 58 عامًا، طفلة بسلام، وفقًا لما أعلنته عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأنجبت تشان لاي لاي، زوجة الممثل المحلي برايان وونغ تشاك فونغ، طفلها الثاني في 22 أغسطس بعد أن حملت من خلال التلقيح الصناعي (IVF)، وهو نوع من علاجات الإنجاب المساعد.

وفي مقطع فيديو مؤثر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت، شوهدت وونغ وهي تقطع الحبل السري في غرفة الولادة، مُحييةً مولودها الجديد، ومُقدمةً إياه لابنتها البالغة من العمر ست سنوات.

وامتلأت التعليقات برسائل التهنئة والتقدير للأم. وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: "أنتِ دليل حي على أن الولادة في سن متقدمة ليست مشكلة، أنتِ رائعة!".

وجذب خبر حمل تشان في مايو اهتمامًا عامًا، ما أثار آمال النساء الأكبر سنًا الراغبات في إنجاب أطفال، ولكنه أثار أيضًا مخاوف بشأن مخاطر الولادة في سن متأخرة.

في إطار جهود أوسع نطاقًا لرفع معدل المواليد المتدني في المدينة، اتخذت الحكومة تدابير لمساعدة النساء الأكبر سنًا على الولادة، بما في ذلك السماح لهن بتخزين الأجنة للمدة التي يرغبن بها، وتقديم تخفيضات ضريبية لمن يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي.

وارتفع متوسط ​​عمر الأمهات الجدد في هونغ كونغ من 24.4 عامًا عام 1976 إلى 32.8 عامًا عام 2024. وقال تشان ووونغ إنهما قررا إنجاب طفل ثانٍ لأن ابنتهما الكبرى، المولودة عام 2019 عندما كانت تشان تبلغ من العمر 52 عامًا، أرادت أن يكون لديها شقيق أو شقيقة ليؤنسها.

وعانت تشان من أكزيما الحمل، وهي حالة جلدية قد تحدث أثناء الحمل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبي في ضغط الدم، أثناء حملها بطفلها الأول، كما عانت من تسمم الحمل عند الولادة.

ومن أجل طفلها الثاني، خضعت تشان لعلاج التلقيح الصناعي في تايوان بعد إجهاضها العام الماضي فأنفق الزوجان حوالي 200,000 دولار هونغ كونغي (25,700 دولار أمريكي)، بما في ذلك حقن يومية في بطنها.

وصرح أخصائيون في أمراض النساء والتوليد لصحيفة "واشنطن بوست" سابقًا أن واحدة من كل خمس نساء حوامل في هونغ كونغ في سن متقدمة للحمل، أي أنهن يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر، وأن واحدة من كل 20 امرأة فوق سن الأربعين. ويُعد هذا الرقم من أعلى المعدلات في العالم.

ويرتفع خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل إلى 40% لمن تبلغ أعمارهن 45 عاماً أو أكثر، في حين يبلغ خطر ولادة طفل ميت لدى النساء في سن الأربعين أو أكثر ثلاثة أضعاف الخطر لدى النساء تحت سن 35 عاماً.