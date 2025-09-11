«ذا دكتورز».. نافذة على الوعي والابتكار الصحي عبر تلفزيون دبي

أعلن تلفزيون دبي، التابع لـ«دبي للإعلام»، إطلاق النسخة العربية من البرنامج الطبي «ذا دكتورز» (The Doctors)، في خطوة تعزز ريادة المؤسسة في إنتاج البرامج الهادفة، وتؤكد التزامها تقديم محتوى متميز يجمع بين الجودة والابتكار، ويسهم في تطوير المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي، وتوظيف الإعلام كأداة فاعلة في خدمة المجتمع، ويأتي ذلك في سياق جهود المؤسسة وسعيها لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي على مختلف المستويات، بما في ذلك بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً، ودعم الرعاية الصحية المتقدمة، ورفع مستوى الوعي بأنماط الحياة الصحية، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال.

نخبة من الأطباء

وسيشهد البرنامج، الذي سيبدأ عرضه اليوم، برعاية المستشفى الأميركي دبي، مشاركة نخبة من الأطباء العرب البارزين في تخصصات مختلفة، هم: الدكتور عمر شافعي، استشاري طب الأسرة؛ والدكتورة مريم مطر، طبيبة وعالِمة في مجال طب المستقبل، والدكتورة زينة كنيعو، متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والدكتور فادي بقال، استشاري جراحة التجميل والترميم، وستتناول حلقاته مجموعة واسعة من القضايا الطبية والصحية، بدءاً من الأمراض الشائعة ووصولاً إلى أحدث التطورات الطبية العالمية، بما يضمن تلبية اهتمامات مختلف الفئات العمرية في المجتمع. كما سيتضمن البرنامج سلسلة من الحوارات والموضوعات الجديدة التي تسلّط الضوء على المشكلات الطبية، وأبرز الأبحاث والدراسات العلمية.

وعي صحي

وأشارت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، إلى أن برنامج «ذا دكتورز» يُعد نافذة على الوعي والابتكار الصحي والثقافة الوقائية، وقالت: «يشكّل إطلاق النسخة العربية من برنامج (ذا دكتورز) محطة مهمة في مسيرة تلفزيون دبي، تبرز مدى اهتمامه بتقديم محتوى إعلامي مبتكر قادر على مواكبة متطلبات الجمهور، وتكمن أهمية البرنامج في كونه لا يقتصر على نقل المعلومة الطبية، وإنما يشجّع أيضاً على العناية بالصحة العامة».

وأضافت: «يتميّز البرنامج بمشاركة نخبة من الأطباء المعروفين، الذين يتمتّعون بخبرات واسعة ومعرفة دقيقة باحتياجات مجتمعنا، وهو ما يمنح البرنامج بُعداً محلياً يعكس واقعنا وتحدياتنا الصحية، ويجعل منه إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، بما يعزّز رسالتنا الإعلامية الهادفة إلى ترسيخ المعرفة والابتكار في المجتمع».

وفي الوقت نفسه، أكدت الجرمن حرص «دبي للإعلام» على تعزيز الوعي الوقائي، والدعوة إلى الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، وتيسير الوصول إلى المعلومات الطبية الموثوقة بأسلوب مبسّط وشامل، بما يُسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام، وهو ما يتناغم مع جهودها في دعم وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع صحة المجتمع في صدارة أولوياتها.

أبرز البرامج الطبية

ويُعدّ «ذا دكتورز» من أبرز البرامج الطبية الحوارية وأكثرها متابعة حول العالم، إذ انطلق للمرة الأولى عام 2008 على شاشة CBS الأميركية، وهو يمثّل امتداداً لبرنامج (Dr. Phil)، ومنذ انطلاقه نجح في تحقيق حضور واسع بفضل أسلوبه في تقديم المعلومة الطبية، واعتماده على النقاشات العلمية المدعومة بأحدث الأبحاث والدراسات، إلى جانب إجاباته المباشرة عن تساؤلات الجمهور، وقد شهدت النسخة الأميركية مشاركة مجموعة من الأسماء اللامعة في مجال الطب، مثل: الدكتور ترافيس ستورك (طبيب طوارئ)، والدكتور أندرو أوردون (متخصص في جراحة التجميل)، والدكتور جيم سييرس (متخصص في طب الأطفال)، والدكتورة ليزا ماسترْسون (طبيبة نساء وتوليد)، وغيرهم، ليصبح البرنامج علامة فارقة في مجال الإعلام الطبي الموثوق.

ويمكن للجمهور متابعة حلقات البرنامج بدءاً من اليوم، حيث تُعرض عبر شاشة تلفزيون دبي كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساءً، على أن تُعرض لاحقاً على تطبيق «أوان»، التابع لـ«دبي للإعلام».

