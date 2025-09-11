أجواء بحرية بين معالم دبي

تُعدّ رياضة «الجيت سكي» في دبي من أكثر الأنشطة المائية إثارة، إذ تتيح للزوّار قيادة الدرّاجات المائية السريعة على مياه الخليج العربي، والاستمتاع بإطلالات مدهشة على أبرز معالم المدينة، مثل برج العرب ونخلة جميرا، وتوفر شركات متخصصة جلسات تدريب سريعة للمبتدئين، ورحلات برفقة مرشدين لضمان السلامة، ما يجعلها تجربة مثالية لمحبي المغامرة والإثارة والراغبين في عيش لحظات مملوءة بالأدرينالين وسط أجواء بحرية خلابة.