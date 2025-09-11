علماء الفلك يرصدون ظاهرة غامضة   

رصد علماء فلك، خلال يوم واحد، سلسلة من انفجارات أشعة «غاما»، التي تُعدّ أقوى انفجارات في الكون، متأتية من المصدر نفسه، في ظاهرة لم يُرصد مثلها من قبل، ولا يمكن لأي سيناريو تفسيرها، على ما أعلن المرصد الأوروبي الجنوبي.

وانفجارات أشعة «غاما» (GRBs)، هي ومضات من الإشعاع العالي الطاقة، تحدث خلال أحداث عنيفة جداً، مثل موت النجوم الضخمة في انفجارات قوية، أو تدميرها بوساطة ثقوب سوداء، وتستمر عادة من ميللي ثانية إلى بضع دقائق، وهي فترة زمنية يمكن أن تُطلق خلالها طاقة توازي طاقة مليارات عدة من مليارات الشموس. وأُطلق الإنذار الأول بوساطة تلسكوب فيرمي الفضائي، الذي لم يرصد ومضة واحدة فقط، بل ثلاث ومضات من المصدر نفسه خلال بضع ساعات. واكتشف العلماء لاحقاً أنّ هذا المصدر كان نشطاً قبل يوم تقريباً، استناداً إلى بيانات جمعها مسبار أينشتاين، واستمرت الإشارة «من 100 إلى 1000 مرة» أكثر من معظم دفعات أشعة «غاما». واعتقد علماء الفلك في البداية أن انفجار أشعة «غاما» نشأ داخل مجرّة درب التبانة، لكن عمليات الرصد وفّرت أدلة على أن المصدر ربما يكون قد أتى من مجرّة أخرى، وقد تكون المجرة المضيفة على بُعد بضع مليارات من السنين الضوئية، ما يعني أن قوة الحدث كانت كبيرة.