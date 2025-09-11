القاهرة تستضيف ملتقى الشارقة للسرد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت جمهورية مصر العربية انطلاق أعمال الدورة الـ21 من ملتقى الشارقة للسرد، تحت عنوان «الرواية والذكاء الصناعي»، ويشمل أربعة محاور للمقاربة والتحليل النقدي، يناقشها أكثر من 60 مبدعاً.

أُقيم حفل الافتتاح في دار الأوبرا، بحضور رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة في مصر، الدكتور أشرف العزازي، وكوكبة من المثقفين، ورافق حفل الافتتاح معرضٌ ضمّ مجموعة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، إضافة إلى عدد من المؤلفات المتنوعة في الحقول الأدبية.