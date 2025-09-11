الموسم المسرحي الـ 18 ينطلق غداً من خورفكان ودبا الفجيرة

ضمن مبادرات جمعية المسرحيين في الإمارات، وبرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، مساء غد، عروض الموسم المسرحي بدورته الـ١٨، في أسبوعيه الأول والثاني، في قاعتَي المركز الثقافي بمدينة خورفكان ومسرح دبا الفجيرة، وتستمر حتى ٢٠ سبتمبر الجاري، لتنتقل العروض بعد ذلك، في أواخر أكتوبر المقبل، في أسبوعيها الثالث والرابع، إلى إمارة أم القيوين ومدينة كلباء.

وسيكون جمهور مدينتي خورفكان ودبا الفجيرة على موعد مع أهم العروض المسرحية التي قدمت في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الفائتة، وتطرح العروض أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع، وبمضامين تقترب من المشاهد، وتلامس واقعه اليومي، وبمشاركة نخبة من نجوم المسرح والتلفزيون في الإمارات.

أول العروض مسرحية «عرائس النار»، من تأليف الدكتورة باسمة يونس، وإخراج الفنانة إلهام محمد، وتمثيل الفنان عبدالله مسعود والفنانة سارة السعدي والفنانة عذاري، وكذلك الفنانة بدرية العلي، أما العرض الثاني فهو مسرحية «عرج السواحل» لمؤلفها الكاتب الراحل سالم الحتاوي، وإخراج الفنان عيسى كايد، وتمثيل الفنان سعيد سالم، والفنان عبدالله سعيد، والفنان أحمد مال الله، والفنانة هيفاء العلي وآخرين، ويلتقي الجمهور في ثالث العروض مع الفنان إبراهيم سالم في مسرحية «علكة صالح» وهي من تأليف الفنان علي جمال وإخراج الفنان حسن رجب، وتمثيل الفنانين فيصل علي، ومحمود القطان، وسالم التميمي، ودلال شرايبي، وعلي نبيل وآخرين، وآخر عروض الموسم مسرحية «صرخات من الهاوية» لكاتبها عبدالله إسماعيل عبدالله، ومخرجها الفنان عبدالرحمن الملا، وتمثيل كل من الفنانين عبير الجسمي، وعادل سبيت، وآخرين.

وجميع العروض الأربعة كان لها صداها الواسع إبان عرضها في أيام الشارقة المسرحية، في مارس 2025، ونال عدد منها العديد من الجوائز، بالإضافة إلى تمثيل بعضها المسرح الإماراتي في المحافل المسرحية الخارجية، كما فعلت مسرحية «علكة صالح» بمشاركتها المتميزة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الأخيرة التي أقيمت في سبتمبر الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الكاتب إسماعيل عبدالله: «عاماً بعد عام، ودورة بعد أخرى من دورات الموسم المسرحي، يزداد إقبال الجمهور على حضور العروض، لمسنا ذلك من خلال التفاعل الجيد والنوعي مع ما يقدمه نجوم الموسم المسرحي والفرق المسرحية المشاركة، إذ نحرص على البناء على ما تحقق من منجز، ومضاعفة الجهود من أجل أن تواصل عروض الموسم المسرحي ألقها وتفاعل الجمهور معها».

وأضاف «هذه العروض وفرت متنفساً جيداً لكل راغب في التعرف على المشهد المسرحي المحلي عن كثب، ومن فاتته فرصة حضور العرض الأول لها في أيام الشارقة المسرحية، كما أن العروض تم اختيارها بعناية من بين عروض الأيام، ومن تلك التي ترصد يوميات المجتمع، وتسلط الضوء على أهمها، ونحن في كل ذلك نسير وفق رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوجيهاته الدائمة بأهمية تنشيط الحراك المسرحي المحلي، عبر تقديم عروض مسرحية قادرة على نيل استحسان الجمهور، تخاطب وجدانه وتتفاعل مع قضاياه».