«أبوظبي للغة العربية» و«أمازون أليكسا» يعززان حضور «لغة الضاد» رقمياً

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، توقيع اتفاقية مع «أمازون أليكسا» العالمية، يتم بموجبها ترخيص محتوى عربي عالي الجودة لاثنين من مشاريع المركز الرقمية، وإتاحته عبر خدمات المساعد الصوتي «أليكسا» في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتمثل الاتفاقية، التي جاءت كأحد مخرجات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» التابع للمركز عقب مشاركة «أمازون أليكسا» في دورته الماضية، خطوة نوعية لتعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء الرقمي، وتوسيع نطاق تأثيرها الثقافي على المستوى العالمي.

ويتضمن المحتوى المرخص مواد مختارة من مشروعَي «معجم دليل المعاني»، الذي أطلق في عام 2021، ويضم أكثر المفردات العربية شيوعاً على المنصات الرقمية، و«الموسوعة الشعرية»، التي تعد أرشيفاً إلكترونياً مفتوحاً يضم مختارات من الشعر العربي تبرز ثراءه وتنوعه.

ووصف رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، الاتفاقية مع «أمازون أليكسا» بالخطوة المهمة في مساعي المركز لتوسيع نطاق استخدام اللغة العربية، والإفادة من تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز حضورها لغة عالمية للثقافة والعلم والابتكار.

وقال المدير العام الإقليمي لـ«أمازون أليكسا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور رافد بن أمين فطاني: «نؤمن في (أمازون) بقدرة تقنيات الصوت على صون التراث الثقافي ونشره، وجعل التفاعلات اليومية أكثر طبيعية، ويعد تعاوننا مع مركز أبوظبي للغة العربية خطوة مهمة في إطار التزامنا المستمر بتعزيز حضور واستخدام اللغة العربية، ودعم سياقاتها المحلية».