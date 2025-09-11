«سيدات أعمال الإمارات» يناقش خطته لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني والعالمي

ناقش مجلس سيدات أعمال الإمارات، خلال اجتماعه الأول للدورة السابعة بمقره في دبي، برئاسة عائشة محمد سعيد الملا، وحضور عضوات المجلس الجدد، ملامح خطته الاستراتيجية للدورة السابعة، التي تهدف إلى تعزيز دور سيدات الأعمال الإماراتيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركتهن في التنمية المستدامة، بجانب مناقشة النظام الأساسي الجديد للمجلس، وتقديم عرض للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية التي ستوجه عمله خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتضمن الاجتماع توزيع الأدوار والمسؤوليات بين العضوات، وتشكيل اللجان المتخصصة، إضافة إلى طرح مبادرات نوعية تعكس طموحات المجلس في تمكين الكفاءات النسائية، وتوسيع مشاركتهن محلياً وإقليمياً ودولياً، كما شهد الاجتماع تعيين النائب الأول والنائب الثاني لرئيسة المجلس بالتزكية.

وتقدمت عائشة الملا، باسمها واسم عضوات المجلس، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الثقة الكريمة التي أولتها للمجلس الجديد، مؤكدة أن هذا التعيين يمثل دافعاً لمواصلة مسيرة التمكين التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الإمارات، عبر رؤيتها الملهمة لتحقيق التمكين المتوازن 50/50 بين المرأة والرجل.

وأكدت أن المجلس أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتجديد الالتزام بدعم سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، وتعزيز دورهن في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكدت النائب الأول لرئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، أن المرحلة الجديدة ستشهد إطلاق برامج تدريبية ومبادرات مبتكرة تستهدف تمكين الجيل القادم من سيدات الأعمال الإماراتيات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز جاهزية المرأة للمستقبل.