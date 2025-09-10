فاكهة الشتاء الذهبية.. تعرف إلى فوائد "الماندرين"

تُعدّ الماندرين، أو كما تُعرف أيضًا بـ"اليوسفي" أو "الكلمنتينا"، فاكهة صحيّة وخفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأميركية (USDA) أنها منخفضة طبيعيًا في الدهون، والصوديوم، والسعرات الحرارية، وخالية تمامًا من الكوليسترول، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يلتزمون بنظام غذائي صحّي ومتوازن.

وتتميز الكلمنتينا بغناها بفيتامين "س"، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة ومساندة الجسم في مقاومة الأمراض، خاصة خلال فصل الشتاء.



فيتامين "س"

ذكر موقع "Medline Plus"، التابع لمكتبة الطب الوطنية في أميركا، أن فيتامين "س" ضروري لوظائف الجسم، أهمها:

ـ تكوين بروتين مهم يُسمى "الكولاجين"

ـ التئام الجروح وتكوين الأنسجة الندبية

ـ حماية الغضاريف، والعظام، والأسنان

ـ المساعدة في امتصاص الحديد.

ويُستحسن الالتزام بالكمية اليومية الموصى بها، والتي تُقدَّر بنحو 65 ميليغرامًا للنساء و75 ميليغرامًا للرجال.

فوائد أخرى

وأوضح الموقع الإلكتروني لـ"Notre Dame of Maryland University" في أميركا أن برتقال اليوسفي، وهو من فصيلة الحمضيّات، يتمتع بعدد من الخصائص الصحيّة، من بينها:

وأضاف الموقع الإلكتروني لجامعة "University of Minnesota Extension" في أمريكا أن تناول فاكهة الكلمنتينا يساعد على زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي.

كما تحتوي الفاكهة على مضادات أكسدة تساهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل حبّة واحدة حوالي 35 سعرة حرارية، وغرام واحد من البروتين، و9 غرامات من الكربوهيدرات، وغرام واحد من الألياف، بالإضافة إلى 40% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين "س".

استخدامات لذيذة ونصائح سهلة

تُعد فاكهة الكلمنتينا وجبة خفيفة مثالية في أي وقت من اليوم، كما أنها سهلة وسريعة التناول أثناء التنقل.

ويمكن تناول الكلمنتينا مباشرة بعد غسلها وتقشيرها، من دون الحاجة إلى أي طهي أو تسخين

كما يمكن إضافة قطع الكلمنتينا إلى الزبادي، أو الشوفان، أو السلطات لإضافة طعم حلو ولذيذ.

ويُعتبر أفضل وقت لتناول فاكهة الكلمنتينا من حيث الطعم والجودة خلال موسم الشتاء.