«مجوهرات وساعات أبوظبي» يحتفي بالفخامة والإبداع والحرفية

يعود معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي بنسخته الـ32، ليجمع أكثر من 120 علامة تجارية من 20 دولة تحت سقف واحد، ويجدّد هذا الحدث المرموق التزامه بتسليط الضوء على أرقى دور المجوهرات العالمية، وأبرز المصممين الصاعدين، والعلامات التجارية الفاخرة، في عرض استثنائي يجمع بين الفخامة والإبداع والحرفية الرفيعة، ليمنح الزوّار تجربة متكاملة تحتفي بروعة التصميم وفنون الابتكار.

يُقام المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، من 12 إلى 16 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 زائر، ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 25 عارضاً للمرة الأولى، ما يتيح للجمهور فرصة استكشاف تشكيلة متنوّعة من إبداعات المجوهرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق ركن المجوهرات المستدامة للمرة الأولى، في خطوة تعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في مختلف القطاعات، كما يترقّب الزوار جوائز السحوبات الفاخرة التي تتيح فرصاً حصرية للفوز بجوائز استثنائية، إلى جانب جوائز الإبداع التي تُقدَّم هذا العام بفئة جديدة تحتفي بتصاميم مبتكرة مستوحاة من التراث الثقافي والهوية الوطنية لدولة الإمارات.

وتتضمن فعاليات المعرض أيضاً، مشاركة كل من جناح التصاميم الدولية وجناح التصاميم الإماراتية، اللذين يسلّطان الضوء مجدداً على التميز الحرفي والإبداع في مجالي التصميم والمجوهرات من الإمارات وإيطاليا والهند.

وتأتي نسخة 2025 من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي انسجاماً مع رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للفخامة والإبداع، واعدةً بتقديم تجربة استثنائية لعشاق المجوهرات، ومحبي اقتنائها، ومحترفي الصناعة على حد سواء.