«نيجيريا للشعر العربي» ينطلق بمشاركة 17 شاعراً

برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، شهدت العاصمة النيجيرية أبوجا انطلاق فعاليات الملتقى الشعري العربي الرابع، بمشاركة 17 شاعراً وشاعرة.

وتأتي ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة بدعم ونشر اللغة العربية، وتعزيز حضور الشعر العربي في إفريقيا، وإبراز مواهب الشعر العربي الفصيح، لتكون جسراً للتواصل ضمن رؤية شاملة تنهض بالثقافة العربية وتكرّس دورها في بناء الإنسان.