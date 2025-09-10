«الدولي للاتصال الحكومي» ينطلق اليوم «من أجل جودة الحياة»

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الـ14 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، حيث يتضمن برنامجه أكثر من 110 فعاليات، موزعة على خمسة محاور رئيسة، تشمل: الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، ويشارك في المنتدى هذا العام نخبة من الشخصيات المحلية والدولية.

ويقدّم المنتدى في دورته الـ14 برنامجاً متنوعاً عبر 51 جلسة نقاشية، تبحث مستقبل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة، إلى جانب سبعة خطابات رئيسة ملهمة يقدمها قادة وصنّاع قرار عالميون.

كما يوفر المنتدى بعداً عملياً من خلال 22 ورشة عمل تطبيقية، ما يمنح المشاركين في المنتدى فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات، فيما تختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المتخصصة بتكريم الابتكار والتميز في الاتصال على مستوى عالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام بالتعاون مع 30 شريكاً من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية، تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية، صممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة، حيث يمكن للمشاركين من مختلف الثقافات والدول تبادل الخبرات والرؤى، وصياغة مبادرات مشتركة تعزز جودة الحياة.

وتنظم هذه الدورة من المنتدى من خلال شراكات استراتيجية تضم كلاً من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبنك الاستثمار.

وتركز الدورة الـ14 للمنتدى على خمس أولويات رئيسة في الأجندة الدولية، هي الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، وتأتي هذه المحاور منسجمة مع رؤية المنتدى التي تجعل من الاتصال الإنساني أداة أساسية لبناء وتعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمعات، ومن الابتكار والتكنولوجيا محركاً رئيساً لتطوير أدوات الاتصال لاستشراف المستقبل وصياغة سياسات تجعل جودة الحياة ركيزة أساسية لصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.