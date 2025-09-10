أسبوع الصين الدولي للموضة «تألُّق وجمال شرقي»

انطلقت في العاصمة الصينية فعاليات أسبوع الموضة الدولي، ويستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، ويتمحور أسبوع الموضة لهذا الموسم حول موضوع «التألق»، مع التركيز على «الجمال الشرقي، العلوم والتكنولوجيا الجديدة، الابتكار في التراث الثقافي غير المادي»، ويشارك في الحدث نحو 230 علامة تجارية، وأكثر من 400 مصمم من أرجاء العالم يتشاركون في تقديم أكثر من 180 عرضاً، بينها ما يزيد على 140 عرضاً أولياً وإصداراً جديداً، في رقم قياسي غير مسبوق.