دراسة بريطانية تتتبع 30 ألف طفل مدى الحياة

أعلن خبراء عن إطلاق دراسة جديدة «ومثيرة»، سيتم من خلالها تتبع آلاف الأطفال من جميع أنحاء المملكة المتحدة طوال حياتهم، وستشمل دراسة «جيل العصر الجديد» نحو 30 ألف طفل من أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، وتعد هذه أول دراسة تتبع طويلة الأمد تطلق في البلاد منذ ربع قرن.

ويأمل الباحثون أن تقدم الدراسة الجديدة رؤى قيمة حول الجيل القادم من الأطفال.

وتهدف الدراسة إلى توفير معلومات مهمة حول النمو البدني والعقلي والاجتماعي للأطفال، كما ستبحث التغيرات البيئية والاجتماعية.

كما يمكن أن تسلط الدراسة الضوء على كيفية تأثير التكنولوجيا في حياة الصغار.

وقالت المديرة المشاركة للدراسة، البروفيسورة أليسا جودمان، إن دراسة «جيل العصر الجديد تمثل مشروعاً علمياً بارزاً سيحسن حياة الأطفال، ويفيد العلم والمجتمع لسنوات عديدة مقبلة».

وستبلغ كُلفة المشروع 58.1 مليون دولار.