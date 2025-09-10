«دبي للتصميم 11».. 1000 مصمم يروون حكايات إبداع عالمية

تطل النسخة الـ11 من أسبوع دبي للتصميم محملةً بالإبداعات والأعمال التركيبية والتصاميم المتنوعة المواد، وذلك في الفترة من الرابع إلى التاسع من نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ويحمل الأسبوع عبر أقسامه المتنوعة أكثر من 1000 مصمم وعلامة تجارية، فضلاً عن الأعمال التركيبية، وتصاميم الأثاث والإضاءة المبتكرة، ضمن «داون تاون ديزاين»، وتصاميم محدودة الإصدار ضمن «إيديشنز»، إضافة إلى العمل الفائز ضمن «أشغال مدنية»، وغيرها كثير.

ويُقام أسبوع دبي للتصميم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث يحمل لمحبي التصميم والفنون، برنامجاً متنوعاً من التكليفات الفنية والمعارض والتركيبات الفنية، فضلاً عن الجلسات الحوارية وورش العمل والفعاليات المباشرة، وقد أصبح أسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقه منصة محورية للتبادل الثقافي تسلط الضوء على ممارسات متنوعة من المنطقة والعالم، ويجمعها مع جمهور عالمي، ويغطي برنامجه مجالات عدة، مثل العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الغرافيكي والتجارب التفاعلية، ليكون بمثابة مساحة للحوار والتجريب والتقدم، وفي ظل المشهد الثقافي النابض في دبي، يواصل المعرض ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للإبداع وتبادل الأفكار.

نخبة من المصممين

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، إن أسبوع دبي للتصميم يعد من أبرز المنصات التي تحتفي بالمواهب والطاقات الإبداعية، إذ يستقطب في شهر نوفمبر من كل عام نخبة من المصممين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وأضافت: «تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مصمم وعلامة تجارية من الأسماء الراسخة والمواهب الصاعدة، ليجسّد أسبوع دبي للتصميم القيم الأساسية التي يقوم عليها حي دبي للتصميم، والتي تشمل الإبداع، وإلهام التصميم، وتبادل المعرفة، والتنمية المجتمعية، وتعزيز التعاون والشراكات، إلى جانب دعم المواهب محلياً وعالمياً»، ولفتت إلى أن الأنظار تتجه بشكل خاص إلى «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا»، حيث يسلّط الضوء على دور العمارة والمجتمع كعنصرين أساسيين في حي دبي للتصميم.

ركيزة أساسية

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، شيماء راشد السويدي: «يشكّل أسبوع دبي للتصميم ركيزة أساسية في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال توفير فرص نوعية للمصممين الناشئين، ودعم رواد الأعمال، وإبراز المواهب الإقليمية على الساحة العالمية، ومن خلال مبادرات مثل المسابقات الخاصة بالمواهب الناشئة، وسوق أسبوع دبي للتصميم، نسعى إلى تعزيز حضور دبي كأول مدينة عربية مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

التراث والمعاصرة

وأكدت مديرة أسبوع دبي للتصميم، ناتاشا كاريلا، أن البرنامج الخاص بهذه النسخة، يحمل رؤية أكثر تأملية، إذ يمكن استكشاف التصميم ليس كأداة للابتكار فحسب، بل كقوة اجتماعية وثقافية تؤثر في أسلوب حياتنا المشترك، وطرق تواصلنا، وأنظمة الرعاية التي نعتمدها، وأفادت بأنه من خلال دراسة النماذج المكانية المتجذرة في الثقافات والمناخات، مع التركيز على المواد والتفاصيل والرموز، تم اعتماد نهجاً إنسانياً يربط بين التراث والمعاصرة، موضحة أن البرنامج يطرح في جوهره، سؤالاً محورياً: كيف يمكن للتصميم أن يجمع الناس عبر التخصصات والحدود والأجيال؟

أجمل الإبداعات

وتتنوع الأقسام التي تعرض أجمل الإبداعات من دبي والعالم، ومنها معرض «داون تاون ديزاين»، وهو الحدث الرئيس لأسبوع دبي للتصميم، والمعرض الرائد في المنطقة للتصميم الراقي والمعاصر، ويعرض من الفترة الممتدة من الخامس حتى التاسع من نوفمبر، أحدث المجموعات والمنتجات وحلول التصميم المبتكرة، إضافة إلى برنامج يشمل مفاهيم مؤقتة، ويسلط الضوء على المشاركات الإقليمية والجلسات الحوارية وورش العمل.

تصاميم محدودة

أما معرض «إيديشنز»، فيقام بالتزامن مع داون تاون ديزاين، ويعرض أعمالاً فنية وتصاميم محدودة الإصدار من مبدعين إقليميين ودوليين، تشمل المطبوعات والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الورقية والسيراميك والتصميم المعاصر وأعمالاً فنية متعددة.

في المقابل، ركزت جائزة الأشغال المدنية التي تمنح برنامجاً سنوياً يوفر منصة للمعماريين والمصممين لتجربة أفكار مبتكرة في الفضاءات العامة على الفناء، وهو نموذج مكاني متجذر في المنطقة، وله صدى في ثقافات متعددة، وفاز هذا العام مقترح «متى تصبح العتبة فناء؟»، الذي عمل عليه استوديو التصميم والأبحاث الإماراتي «شكل من أشكال العمل»، الذي أسسه عمر درويش وعبدالله عباس، واستلهم المشروع الفائز من الحوش الإماراتي، الذي يختلف عن الأفنية التقليدية في مصر وسورية والسعودية، إذ نشأ بدافع الضرورة، عبر جدران متحركة، وعتبات مفتوحة، و«الليوان» كمساحة انتقالية.

منصّة للمصممين

من جهة أخرى، يقدم برنامج «أبواب»، وهو البرنامج السنوي في أسبوع دبي للتصميم منصّة للمصممين من غرب وجنوب وشرق آسيا والقارة الإفريقية، من خلال تكليفات إبداعية لإنشاء أجنحة أو تركيبات تتمحور كل عام حول موضوع جديد، يعكس قضايا معاصرة ذات صلة بالسياقات الإقليمية والعالمية، وحملت نسخة عام 2025، عنوان «في التفاصيل».

وفيما يخص الأعمال التركيبية يضم الأسبوع أكثر من 30 عملاً، يتحول معها حي دبي للتصميم إلى مساحة مفتوحة للابتكار في التصميم، حيث تُصبح المساحات العامة أعمالاً تفاعلية تدعو إلى الاستكشاف والمشاركة.

محادثات ودورات وسوق

يُقام برنامج ورش عمل أسبوع دبي للتصميم في مساحة مخصصة للمبدعين، وهو مصمم لإلهام وتطوير المهارات في مختلف تخصصات التصميم، مُلبياً احتياجات المحترفين والمبدعين الطموحين من جميع الأعمار والاهتمامات ومستويات الخبرة، وستقود الجلسات أساتذة من مؤسسات رائدة، مثل جامعة الفنون بلندن، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما يعود منتدى داون تاون ديزاين ليقدم محاضرات حية وكلمات رئيسة، يتصدرها توم ديكسون في ظهوره الأول بدبي، إلى جانب أصوات عالمية مشهورة مثل لي بروم، والمعمارية والمصممة الداخلية والمجددة الفرنسية، إيزابيل ستانيسلاس، أما السوق فيقام يومَي الثامن والتاسع من نوفمبر المقبل، ويقدم تجربة تسوق خارجية داخل حي دبي للتصميم، وتُتيح للشركات المحلية والصناع المستقلين، من دولة الإمارات وجميع أنحاء المنطقة، فرصةً لعرض المنتجات المصنوعة يدوياً.