«الشارقة للأفلام» في مهرجان «إيمامي آرت»

تشارك مؤسسة الشارقة للفنون في مهرجان إيمامي آرت للأفلام التجريبية، الذي يقام بمدينة كلكتا في الهند، حيث تقدم مجموعة من الأفلام المميزة التي عُرضت خلال الدورة السابقة من منصة الشارقة للأفلام.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج «مونتاج منصة الشارقة للأفلام»، الذي يسعى إلى توسيع نطاق حضور الأفلام خارج الشارقة، وتقديمها إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، حيث يركز البرنامج في «مهرجان إيمامي» على مواقع في البحرين وقطر واليمن وفلسطين، عبر مجموعة من الأفلام القصيرة، التي تستكشف الذاكرة الشخصية والجماعية، من خلال تجليات الحزن والمقاومة والرعاية.