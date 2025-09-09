منها حموضة المعدة.. ما أعراض شرب القهوة على معدة فارغة؟

قال موقع «فيري ويل هيلث» إن القهوة تُعدّ من أكثر المشروبات شيوعاً حول العالم، إذ تُقدّم فوائد صحية عديدة، منها زيادة اليقظة، وتحسين الأداء الرياضي، وتعزيز وظائف الدماغ.

وأضاف أنه يُمكن لكثيرين شرب القهوة بأمان على معدة فارغة، لكن قد يُعاني آخرون من اضطرابات في الجهاز الهضمي وأعراض أخرى مثل:

1. زيادة حموضة المعدة

القهوة مشروب حامضي، وشربها على معدة فارغة قد يُحفّز المعدة على إنتاج مزيد من الحمض وقد يُهيّج وجود فائض من حمض المعدة بطانة المعدة ويُسبّب حرقة.

وقد يُحفّز شرب القهوة زيادة إنتاج الحمض في المعدة، فعندما يرتفع الحمض عبر المريء، فإنه يُسبب إحساساً حارقاً في الصدر، يُعرف باسم حرقة المعدة أو «الارتجاع».

كما يُرخي الكافيين العضلة العاصرة المريئية السفلية، وهي حلقة عضلية تقع بين المريء (قناة الطعام) والمعدة، مما قد يزيد من الارتجاع.

وقد يحتاج الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حرقة المعدة، أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (حرقة المعدة المزمنة)، أو متلازمة القولون العصبي إلى توخي الحذر عند شرب القهوة على معدة فارغة.

ومع ذلك، لا توجد أبحاث حالية تشير إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة يُسبب أو يزيد من خطر الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي.

وينصح الخبراء بأنك إذا شعرت بحرقة في المعدة عند شرب القهوة، فحاول تناول وجبة خفيفة أو وجبة صغيرة قبل الاستمتاع بفنجان قهوتك، فقد يُساعد وجود الطعام في معدتك على منع إنتاج مزيد من حمض المعدة.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2014 أن شرب القهوة المحمصة قليلاً قد يُسبب زيادة في حمض المعدة أكثر من شرب القهوة المحمصة داكنة، لذا إذا لاحظتَ أعراض حرقة المعدة مع القهوة، فكّر في تغيير تحميصها إلى قهوة داكنة.

2. امتصاص أسرع للكافيين

قد يُسرّع شرب القهوة على معدة فارغة امتصاص جسمك للكافيين وهو مُنشّط طبيعي، وقد يُسبّب الشعور بالقلق أو العصبية.

وقد يُبطئ شرب القهوة مع الطعام الامتصاص ويُقلّل من خطر الآثار الجانبية للكافيين.

وكذلك قد يُؤدي الإفراط في شرب الكافيين إلى الأرق، وتسارع نبضات القلب، والقلق، كما قد يُسبّب الصداع وارتفاع ضغط الدم.

وقد رُبط شرب القهوة بزيادة خطر القلق، ولكن من المهمّ ملاحظة أن الدراسات التي وجدت صلة بين القهوة والقلق تستند إلى أشخاص يشربون أكثر من ستة أكواب يومياً.

ويوصي مُعظم الخبراء بالحد من تناول الكافيين إلى 400 ملليغرام يومياً وهذه هي الكمية الموجودة في أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة.

ويمكن أن يستمر تأثير الكافيين حتى سبع ساعات لدى البالغين، لذا تجنب شرب القهوة على معدة فارغة قرب موعد النوم.

القهوة خلال الحمل

يمكن أن يعبر الكافيين الموجود في القهوة المشيمة ويؤثر على صحة الجنين.

ويوصي معظم الخبراء الحوامل بالحد من تناول الكافيين إلى كوب أو كوبين من القهوة يومياً.

3. مشكلات الجهاز الهضمي

قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلات هضمية عند شرب القهوة على معدة فارغة وقد تشمل الأعراض الانتفاخ، والتقلصات، والغثيان، وحرقة المعدة، أو الإسهال.

وقد يشعر بعض الأشخاص برغبة متزايدة في التبرز، وكذلك قد يلاحظ الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي انزعاجاً في الجهاز الهضمي أو إسهالاً بعد شرب القهوة.

4. التغيرات الهرمونية

قد يسبب شرب القهوة على معدة فارغة تغيرات هرمونية في الجسم. يحفز الكافيين الموجود في القهوة إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف باسم «هرمون التوتر».

وينظم الكورتيزول عملية الأيض وضغط الدم وقد تزيد مستويات الكورتيزول المرتفعة من خطر القلق والانفعال ومشكلات النوم ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى أمراض القلب وهشاشة العظام.

ولحسن الحظ، لا يبدو أن زيادة إنتاج الكورتيزول من الكافيين كبيرة، ولم يُربط بأي مشكلات صحية.

القهوة وامتصاص العناصر الغذائية

أظهر بعض الدراسات البحثية أن شرب القهوة قد يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية.

وقد يؤثر شرب القهوة مع الأطعمة الغنية بالحديد على كمية الحديد التي يمتصها الجسم.

ولحسن الحظ، لا يؤثر شرب القهوة على معدة فارغة على امتصاص العناصر الغذائية.