آلام الركبة تطرق أبواب الشباب.. الأسباب وطرق الوقاية

غالباً ما يرتبط ألم الركبة بالتقدم في السن، ولكن يبدو أن عدداً كبيراً من الشباب في الثلاثينات والأربعينات من العمر أصبح يعاني هذه المشكلة، حتى أن بعضهم يسعى للخضوع لعملية جراحية.

وحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد وجدت دراسة حديثة أن المشكلات الهيكلية في الركبتين أصبحت شائعة بحلول سن الثلاثين. وغالباً ما تحدث هذه المشكلات دون أعراض.

ووجد الباحثون التابعون لجامعة أولو الفنلندية علامات تلف في مفاصل الركبة، لدى أكثر من نصف المشاركين البالغ عددهم 297 مشاركاً، والذين لم تظهر عليهم أي أعراض في الغالب.

وأظهرت النتائج عيوباً طفيفة في الغضروف المفصلي، تتراوح من تلف إلى إصابة بسيطة به، لدى أكثر من نصف المشاركين.

كما تم اكتشاف العيوب نفسها في المفصل، بين عظام الساق والفخذ، لدى ربع المشاركين.

كما وُجدت نتوءات عظمية صغيرة لدى أكثر من نصف المشاركين.

وخلص الباحثون إلى أن السبب في تفاقم هذه المشكلة بين الشباب هو وجود ميل أكبر لممارسة الرياضات عالية الكثافة، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم الإجمالي.

ولفتوا إلى أنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، فإن ذلك يمثل ضغطاً كبيراً على مفاصلهم.

وهذا يعني زيادة الحمل باستمرار على الركبتين، ما يزيد من التآكل والتلف.

كما أشاروا إلى أن زيادة ميل الشباب في الوقت الحالي لممارسة الرياضات عالية الكثافة، أسهم أيضاً في تفاقم هذه المشكلة.

وأشار الفريق إلى أنه في بعض الحالات، تستمر الإصابات الرضحية الناتجة عن الرياضة أو الأنشطة الأخرى عالية الكثافة في التفاقم مع مرور الوقت.

وحتى لو عولجت هذه الإصابات جراحياً أو غير جراحي، فإن بعض أجزاء الركبة -مثل الغضروف- لا يمكن ترميمها، ما يترك «تأثيراً طويل الأمد» عليها.

وأضافوا أن هذه الإصابات تستمر في التراكم بسبب زيادة الحمل على الركبة، بسبب مؤشر كتلة الجسم، أو زيادة الإصابات وضغوط الحياة اليومية.

ونصح الباحثون الشباب بضرورة الحفاظ على وزن صحي، للتخفيف من مشكلات وآلام الركبة، وتفادي الرياضات عالية الكثافة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النشاط وتقوية العضلات المحيطة، وخصوصاً عضلات أوتار الركبة.

كما أوصوا الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية ويجلسون ساعات طويلة من اليوم، بتخصيص ساعة واحدة على الأقل للنشاط البدني يومياً، وأخذ فترات راحة للوقوف والتمدد، والمشي كثيراً.