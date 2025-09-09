وفاة أشهر قادة الأوركسترا في ألمانيا

توفي المايسترو الألماني الشهير كريستوف فون دونهاني عن 95 عاماً، حسبما أفادت زوجته لوكالة الأنباء الألمانية، ويعدّ فون دونهاني من أشهر وأبرز قادة الأوركسترا في ألمانيا، وقد رحل محاطاً بعائلته في ميونيخ، قبل يومين من عيد ميلاده الـ96.

وقاد فون دونهاني فرقاً موسيقية في أهم دور الأوبرا حول العالم، ووقف على منصات الأوركسترا الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة.

واشتهر في وقت مبكر من حياته كمدافع ملتزم بالمسرح الموسيقي المعاصر، ومدير ماهر لأعمال الأوبرا، وكان يميل إلى الجمع بين الإنتاجات التقليدية وتلك الرائدة.

وولد فون دونهاني في برلين في الثامن من سبتمبر 1929، ودرس القانون والموسيقى في ميونيخ، ثم واصل دراساته الموسيقية مع جده، الملحن إرنست فون دونهاني، في الولايات المتحدة. وفي سن الـ27 أصبح أصغر مدير موسيقي عام ألماني في مدينة لوبيك شمال ألمانيا.

وبعد فترات عمل في كاسل وكولونيا وفرانكفورت، تولى فون دونهاني إدارة دار أوبرا هامبورغ من عام 1977 إلى 1984، حيث واصل بصمته مع مخرجين شباب من خلفيات مسرحية وتصميمية.

وبعد خلافات طويلة مع الشركة والمجالس الإشرافية، غادر فون دونهاني هامبورغ، وبدأ بقيادة أوركسترا كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية عام 1984.

وفي عام 1996، تولى فون دونهاني منصب قائد الأوركسترا الرئيس في أوركسترا فيلهارموني لندن، وفي عام 1998 أصبح قائداً ضيفاً في أوركسترا باريس، وعاد إلى هامبورغ عام 2004، حيث تولى إدارة أوركسترا سيمفوني لهيئة الإذاعة العامة (إن دي آر) حتى عام 2011.