«الاتصال الحكومي 2025» يعتمد 3 مشاريع مخصّصة لـ «هوية الشارقة»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة اعتماد ثلاثة مشاريع طلابية مبتكرة على القائمة القصيرة لـ«التحدي العالمي للعلاقات العامة - نسخة الشارقة»، الذي يُنظم للمرة الأولى في الإمارة، ضمن الفعاليات الاستباقية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ14.

وضمت القائمة القصيرة كلاً من مشروع «الشارقة هي بيتك»، ومشروع «سفن الثقافة»، ومشروع «مدينة واحدة.. أصوات متعددة»، وذلك بعد منافسة شارك فيها 30 طالباً من سبع دول، هي: إيطاليا، وتركيا، وهنغاريا، وكازاخستان، والهند، وكينيا، والإمارات عبر طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، وتوزع المشاركون على 10 فرق عمل، قدّمت حلولاً اتصالية عكست هوية الإمارة، وفتحت آفاقاً جديدة للتأثير الثقافي والإعلامي عالمياً.

ويشكّل «التحدي العالمي للعلاقات العامة» جزءاً من فعاليات «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، التي تحتفي بأفضل الممارسات والابتكارات في الاتصال، ومن المقرر أن تُعلن الأسماء النهائية للفائزين بعد غد، تزامناً مع اليوم الختامي للدورة الـ14 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي ينعقد يومي 10 و11 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».