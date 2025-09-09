«المسرحيات القصيرة» يُكرّم عبدالحميد البلوشي

تُكرّم الدورة الـ12 من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي يقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر، الفنان المسرحي والتلفزيوني والإعلامي الإماراتي، عبدالحميد البلوشي، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية، وجهوده المتميزة في مجال التمثيل.

وُلد عبدالحميد البلوشي عام 1970، وبدأ مسيرته الفنية الاحترافية عام 1988، وقدّم نحو 40 عملاً مسرحياً متنوعاً بين مسرح الكبار ومسرح الأطفال، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية داخل الإمارات وخارجها.

حصل البلوشي على جوائز مهمة عدة مع الفِرق التي عمل معها، وإلى جانب المسرح شارك في العديد من الأعمال في الإذاعة والتلفزيون والسينما.