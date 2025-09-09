وسط ناطحات السحاب التي تنافس الغيم، وتبدلات الملامح العمرانية في دبي، يبقى برج راشد علامة لا يبهت بريقها، كأنه ذاكرة راسخة تحفظ أول ملامح الحلم الذي صاغ هوية المدينة، فرغم الاندفاع الهائل نحو المستقبل، يظل البرج رمزاً يذكّر بأن النهضة لم تولد من فراغ، بل من جذور راسخة، ووعي مبكر بأهمية البناء والتخطيط، إن حضوره اليوم وسط هذا التغير المتسارع ليس مجرد كتلة معمارية، بل شهادة حيّة على قدرة دبي على أن تحتضن الماضي، وتجعله جزءاً من سرديتها الحديثة، فالمستقبل المزدهر يزداد عمقاً حين يستند إلى معالم كهذه تحفظ للمدينة روحها الأصيلة، وتؤكد أن التطور لا يلغي البدايات.. بل يمجّدها.