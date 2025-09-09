برنامج «دبلوم الاتصال الرقمي الحكومي» للدفعة الرابعة ينطلق في 6 أكتوبر

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من السادس من أكتوبر حتى 27 نوفمبر المقبلين.

ويعدّ البرنامج أول دبلوم تنفيذي رقمي من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تأهيل فرق الاتصال الحكومي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي بشكل فعال، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الهوية، والصورة الإعلامية للعمل الحكومي، من خلال دعم المبادرات والقرارات والإنجازات، إلى جانب بث الثقة المجتمعية فيها، وتسهيل الوصول الإعلامي للمسؤولين الرسميين في الجهات الحكومية، والتطوير المستمر لمهاراتهم المهنية.

ويسهم البرنامج في تمكين فرق الاتصال الحكومي من مواجهة التحديات في مجال عملهم، وإبقاء رسائل جهاتهم الحكومية متوائمة مع الرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسة.

ويسعى البرنامج إلى إطلاع منتسبيه على التحولات الرقمية في منظومة التواصل الحكومي والمطبقة في كبرى المنظمات العالمية، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير الاتصال الرقمي، وتأهيل متخصصي الاتصال الحكومي لإعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم.

وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 30 منتسباً في دفعته الرابعة، عبر الرابط: https://bit.ly/3Avla3W، وهو يستهدف مديري إدارات الاتصال في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومیة والدوائر الرسمیة، على المستویین المحلي والاتحادي، ممن لدیھم خبرة لا تقل عن خمس سنوات مديري إدارة اتصال.

خبرات كبيرة

وأكد الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، أن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي يجسد التزام الكلية الراسخ بتأهيل الكوادر الحكومية وتزويدها بأحدث المعارف والمهارات، بما يعزز دورها في الارتقاء بمنظومة الاتصال الحكومي، ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الرقمي، وتطوير مناهج أكاديمية تعزز قدرات الكوادر الحكومية وتواكب طموحات الدولة للـ٥٠ عاماً المقبلة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للاتصال الحكومي.

وأضاف أن الشراكة المستمرة مع أكاديمية الإعلام الجديد، منذ عام 2022، أثمرت تخريج نخبة من 86 قائداً في مجال الاتصال الحكومي، ممن تمكنوا من قيادة مبادرات نوعية بفاعلية وكفاءة عالية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح التجربة وفاعليتها في تمكين الكفاءات الوطنية، خصوصاً الشباب الإماراتي، من الاضطلاع بأدوار استراتيجية في منظومة الاتصال المؤسسي.

مسيرة ناجحة

وقال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «يأتي إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي استمراراً للنجاح الذي حققه البرنامج عبر دوراته الثلاث الماضية، وقد مثلت شراكتنا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نموذجاً لكيفية تكامل الجهود وتسخير الإمكانات والخبرات المشتركة من أجل صقل قدرات المنتسبين وتزويدهم بكل مستجد في عالم الاتصال الحكومي والآليات الحديثة للتفاعل الإيجابي مع الجمهور»، لافتاً إلى حرص أكاديمية الإعلام الجديد على توفير البيئة النموذجية لمساعدة المنتسبين على اكتساب مزيد من الخبرات، بالاستعانة بنخبة من أصحاب الاختصاص البارزين على مستوى العالم.

وأضاف: «نسعى من خلال محاور مكثفة عدة إلى مساعدة منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، على صياغة رؤى واضحة لتجديد أساليب العمل في الاتصالات الرقمية والحكومية، وكيفية بناء استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الأهداف المنشودة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تكثيف الجانب المعلوماتي لدى المنتسبين، حول أفضل الطرق للتواصل مع الجمهور، استناداً إلى استراتيجيات محكمة وتحليلات موثقة بالبيانات الدقيقة.

خبراء عالميون

ويتضمن برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، 13 مادة ذات محتوى استراتيجي، تقدمها هيئة تدريس تضم سبعة أعضاء من أبرز الأكاديميين في علوم الاتصال الرقمي الحكومي، وسبعة متحدثين من ألمع الخبراء على مستوى العالم، وذلك خلال 76 ساعة تدريبية مكثفة على مدار ثمانية أسابيع.