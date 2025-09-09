إسماعيل أهلي.. رعب «شارع الظلام» من الخوانيج إلى «ستيم» العالمية

لم يتوقع الإماراتي، إسماعيل أهلي، أن تحمله ساعات اللهو الطويلة التي قضاها مع الرفقة والأصحاب إلى تأسيس مشروع إلكتروني مبدع، يقوده اليوم بخطوات هادئة وواثقة نحو النجاح والانتشار على نطاق عالمي، فالشاب الإماراتي الطموح، الذي درس إدارة الطيران، بعيداً عن تخصص البرمجة، لم يخطط للانغماس في عالم آخر لا يقل إثارة وتشويقاً عن فضاء الطائرات، وهو عالم تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، من خلال رحلة امتدت نحو ستة أعوام من الاجتهاد والبحث والعمل الدؤوب والمستمر، خاضها أهلي مع صديقه وشريكه الإماراتي حسين درويش، وأثمرت إطلاق لعبة إماراتية فريدة، تحمل عنوان «شارع الظلام»، استطاعت رغم نسختها التجريبية الأولى، أن تضع بصمتها الواضحة على خريطة اهتمامات عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم، محققة في أشهرها الثلاثة الأولى اهتماماً عالمياً لافتاً.

اهتمام وشغف

في سياق حديثه عن عوالم هذا الشغف، توقف إسماعيل أهلي عند بدايات اهتماماته بالألعاب الإلكترونية منذ مرحلة مبكرة من طفولته، قبل أن يقرر وصديقه دخول مجال تصميم وتطوير الألعاب الرقمية بطابع إماراتي وخليجي فريد، قائلاً لـ«الإمارات اليوم»: «دخلنا هذا المجال أولاً بدافع الشغف البحت، حيث كنا شغوفين بسحر الألعاب منذ الصغر، لكننا لم نعثر يوماً على لعبة إلكترونية واحدة تعكس ثقافتنا العربية، أو تحمل رمزاً إيجابياً واحداً من تاريخنا وتراثنا العربي، خصوصاً أن معظم هذه الألعاب تنتمي لعوالم أوروبية وغربية غريبة عنا، ومن هنا بدأ السؤال: لماذا لا نصنع لعبة تمثلنا نحن الشباب الإماراتي الصاعد؟».

عالم قائم بذاته

لهذه الأسباب مجتمعة، وبخطوات مترددة وخجولة، بدأت تجربة الشابين الطموحة، كما وصفها أهلي، عبر تحميل برامج بسيطة وتجريبية، قائلاً «اعتقدنا في البداية أن الأمر سهل، لكننا سرعان ما اكتشفنا أن تطوير الألعاب الإلكترونية عالم قائم بذاته، مليء بالتفاصيل والتحديات التقنية، ومع ذلك مادام الشغف قائماً، فيمكن تجاوز أي صعوبة تعترضنا»، وأضاف: «لم نلتحق بدورات أكاديمية متخصصة، بل كانت منصة (يوتيوب) مصدرنا الأول للمعرفة والتعلم، إضافة إلى الاستعانة بمطورين مستقلين، والاستفادة من مهارات الأصدقاء، مثل تجربة الموسيقى التي رافقت اللعبة التي أشرف على وضعها صديقي الموسيقار الإماراتي الشاب أحمد شاه، فيما شاركت بنفسي مع أخي حسين وصديقي شاهين وغيرهم من الأصدقاء في تجسيد شخصيات اللعبة الأساسية، مثل حمدان ومنصور، وبقية الشخصيات الافتراضية الأخرى التي تضمها اللعبة».

التزام

وأكد أهلي أن تطوير النسخة الأولى من لعبة الرعب الإماراتية «شارع الظلام»، استغرق نحو أربعة أعوام، قبل أن يتم إطلاقها في عام 2023 على منصة «ستيم» العالمية، قائلاً «هذا الزمن ليس طويلاً مقارنة بالشركات العالمية الكبرى، فبعض الألعاب الشهيرة يستغرق العمل على تصميمها وتطويرها أكثر من 10 سنوات قبل طرحها على الجمهور، خصوصاً أنها تضم عوالم متكاملة، وتروي قصصاً ثرية على صعيد الشكل والمضمون وعناصر الخيال»، متوقفاً عند مضمون قصة لعبته التي تدور أحداثها حول شخصية الشاب «حمدان» الذي يتعرض للاختطاف على يد طبيب يجري تجارب كيميائية على البشر لتحويلهم إلى وحوش، فيما تضم القصة محطات رحلته الصعبة، التي يحاول فيها البطل النجاة وإنقاذ آخرين وقعوا ضحية هذا الجنون.

رعب وبقاء

وحول تصنيف اللعبة، أكد أهلي أن «(شارع الظلام) تنتمي إلى تصنيف ألعاب (سيرفايفل هورور)، أي الرعب والبقاء على قيد الحياة، وهو نمط محبوب عالمياً، لكننا سعينا إلى تقديمه بطابع إماراتي أصيل، وذلك من خلال تضمين اللعبة عدداً مكثفاً من عناصر تراثنا الإماراتي والخليجي الثري، مثل (سفينة البوم) التي تحولت إلى لغز يحاول اللاعب حله، و(الصقر) الذي يدخل ضمن التحديات، وعدد من القصص الشعبية القديمة، مثل (أم دويس) وغيرها من (الخراريف) الإماراتية التراثية التي شكلت جزءاً من ذاكرة أهلنا وأجدادنا».

لافي خضم حديثه عن تفاصيل اللعبة الإلكترونية الإماراتية الجديدة، لفت إسماعيل أهلي إلى أن اسم اللعبة مستوحى من مكان حقيقي في دبي، قائلاً «كنا وقتها نجلس في شارع معروف لدى معظم الشباب الإماراتيين، وهو شارع الظلام في منطقة الخوانيج، فقررنا في وقت لاحق منح اللعبة الجديدة اسم هذا الشارع، لنمنح اللاعبين فرصة للغوص في ثقافتنا العربية وتراثنا الإماراتي الأصيل، خصوصاً أن اللهجة الإماراتية استخدمت بشكل أساسي في اللعبة إلى جانب لهجات خليجية أخرى، ما يمنح اللعبة صدقية أكبر».

إقبال لافت ونجاح

وأكد أهلي أن «المفاجأة الأكبر بالنسبة لنا كانت الإقبال غير المتوقع الذي لاقته النسخة التجريبية في بلدان العالم، وخارج حدود الدول العربية تحديداً، إذ تجاوز عدد تحميلها 10 آلاف خلال ثلاثة أشهر، فيما تم معظمها من الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان، ما عكس إعجاب الجمهور الغربي بها وبشخصياتها وإطار أحداثها ومغامراتها التي تضم لوحات من البيئة الإماراتية والخليجية الفريدة، وحتى بتفاصيل أخرى، مثل زي شخصياتها الإماراتي، ما دفعني بشكل جدي بعد ملاحظة هذا الاهتمام العالمي إلى إضافة ترجمات بلغات متعددة، تصل إلى خمس لغات عالمية، إلى جانب العربية والإنجليزية، كما فتحت لنا هذه التجربة آفاقاً محفزة، كان أبرزها الشراكات المستقبلية التي سنعقدها بعد طرح النسخة النهائية قريباً، مع شركات كبرى مثل (سوني العالمية) و(بابجي موبايل)، لبحث إمكانية تحويل اللعبة إلى نسخة خاصة بالهواتف الذكية».

نحو العالمية

أكد إسماعيل أهلي، الذي رُشّحت لعبته في حفل جوائز صنّاع الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025 ضمن فئة نجوم ألعاب دبي، أنه يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، يطمح فيها إلى المشاركة في معارض عالمية كبرى ومرموقة حول العالم، وذلك، بعد مشاركاته المتتالية في السنوات الثلاث الأخيرة في معظم الفعاليات ومهرجانات الألعاب والرياضات الإلكترونية في الإمارات، قائلاً «حلمي أن نصبح أول استوديو محلي يفرض حضوره على الساحة العالمية، بأيادٍ إماراتية شابة وشغوفة، وبألعاب تعكس ثقافتنا العربية الأصيلة، وتوصل صوتنا وثقافتنا إلى العالم».

استوديو إماراتي

لأن الهدف ليس مجرد إصدار لعبة واحدة، بل تأسيس صناعة إماراتية متكاملة بالدرجة الأولى، ولدت فكرة استوديو «فوكسريتو» الذي أسسه الصديقان، إسماعيل أهلي وحسين درويش، ليكون منصة لتطوير ألعاب إماراتية، واصفاً هذه الخطوة بالقول: «لدينا خطة لتحويل لعبة (شارع الظلام) إلى سلسلة تتألف من أجزاء عدة، كما نعمل حالياً على مشروع جديد في تصنيف (سيرفايفل هورور)، من دون أن ننسى طموحنا لتطوير ألعاب إلكترونية في أنماط متنوعة في المجال، ولهذا الغرض شكلنا فريقاً إماراتياً مبدعاً يضم موسيقيين وممثلي أصوات، من بينهم ابن خالتي هاشم الأنصاري، وصديقي الممثل الإماراتي الشاب، سعيد الحليان، إضافة إلى عدد من المبرمجين والفنانين الشباب».

إسماعيل أهلي:

