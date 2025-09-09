انتظار

شكا قرّاء اضطرارهم إلى الانتظار فترة طويلة عند محاولة الاتصال بالبنوك، حيث تتعدد خيارات المجيب الآلي قبل الوصول إلى خيار التحدث إلى أحد الموظفين.

مواقف

لاحظ متسوقون أن عمال غسيل السيارات بمواقف أحد المولات في أبوظبي يضعون أقماعاً بلاستيكية لحجز المواقف للراغبين في غسل سياراتهم، خصوصاً المواقف المخصصة للسيدات، من دون وجه حق أو تصريح رسمي.

تأخير

طالب متعاملون مع أحد البنوك الوطنية بمنطقة ند الشبا في دبي، بمراقبة الأداء هناك، إذ يوجد تأخير كبير في خدمة العملاء وإصدار الشهادات الخاصة بهم، ما يسبب مشكلات، خصوصاً للعملاء الذين يرغبون في ترك البنك والانتقال إلى بنوك أخرى.

تجاوز

شكا مرتادو طريق (s134) المتفرع من شارع سالم بن سلطان القاسمي، والرابط بين الشارقة وعجمان، تجاوز بعض السائقين في الحارة المخصصة لعمل دوران للخلف والاتجاه إلى الطريق المؤدي إلى عجمان، سواء عبر الخطوط المتقطعة أو المتصلة، ما يؤدي إلى تعطيل حركة السير وزيادة الازدحام، خصوصاً في الفترة المسائية، مشيرين إلى تكرار هذه التجاوزات بشكل يومي، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في الأمر، وتركيب كاميرات لرصد المخالفات والحد منها.

مستشفى

طالب مراجعون لمستشفى شهير بمنطقة السيليكون في دبي، بضرورة تشديد الرقابة في مناطق انتظار المرضى، حيث لا يحترم بعضهم تعليمات عدم التدخين، ويدخنون السجائر الإلكترونية.