خالد بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف خالد أحمد رقيط السويدي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف خالد أحمد رقيط السويدي إلى كريمة المرحوم ناصر إبراهيم تعيب الزعابي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

رافق سموّه، خلال حضور حفل الزفاف، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ منصور إبراهيم المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس البطين، عدد من المسؤولين، وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.