ليدي غاغا تفوز بجائزة «فنانة العام» في جوائز «إم تي في»

تم إعلان النجمة ليدي غاغا، فنانة العام، بعدما حصلت على أربع جوائز في حفل توزيع جوائز «إم تي في» للأغاني المصورة لعام 2025، وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، بأن ليدي غاغا تفوقت على منافسين آخرين، منهم تايلور سويفت، وبيونسيه وكيندريك لامار، لتفوز بالجائزة التي أهدتها لمعجبيها ولخطيبها مايكل بولانسكي.

كما حصلت كل من سابرينا كاربنتر وأريانا غراندي على ثلاث جوائز، في ليلة شهدت توزيع الجوائز على نطاق واسع.

وقالت ليدي غاغا، وهي تتسلم جائزة «فنانة العام»، خلال الحفل: «لا يمكنني وصف ما يعنيه هذا بالنسبة لي».

وأضافت: «أن يكون المرء فناناً هو محاولة للتواصل مع أرواح البشر في أنحاء العالم، أن تكون فناناً هو تخصص، وحرفة تهدف إلى الوصول إلى قلوب الآخرين، أن تكون فناناً هو مسؤولية أن تجعل الجمهور يبتسم، ويرقص، ويبكي، ويتحرر»، موضحة: «إنها طريقة لبناء التفاهم والاحتفاء بالمجتمع».