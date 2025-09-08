مُسيّرات وهليكوبتر تبحث عن سمكة قرش متهمة بالقتل في سيدني

قال مسؤولون إن السلطات الأسترالية نشرت طائرات مسيّرة وطائرة هليكوبتر، أمس، لمراقبة المياه المحيطة بشاطئ شهير في سيدني، وذلك عقب مقتل راكب أمواج في هجوم سمكة قرش بيضاء كبيرة، أول من أمس.

وتم إغلاق شاطئين، أمس، في أكثر مدن أستراليا اكتظاظاً بالسكان، للبحث عن السمكة المتورطة في مقتل الرجل، وذلك عقب الهجوم، الذي وقع على بُعد نحو 100 متر من الشاطئ، بينما كان الرجل يمارس رياضة ركوب الأمواج مع أصدقائه على شاطئ لونج ريف.

وقالت الشرطة إن مجموعة من راكبي الأمواج الآخرين انتشلت راكب الأمواج المتمرس من المياه، لكنه نزف كمية كبيرة من الدم وتوفي في المكان، وتُعدّ هذه أول وفاة ناجمة عن هجوم سمكة قرش في سيدني، منذ مقتل سباح قبالة أحد الشواطئ في فبراير 2022.

وتوصل علماء أحياء، متخصصون في أسماك القرش وتابعون للحكومة، إلى أن «سمكة قرش بيضاء يراوح طولها بين 3.4 و3.6 أمتار يُرجح أنها المسؤولة عن الهجوم المُروع».