دانيال كريغ يعود للشاشة في «نايفز آوت»

يعود المحقق بينوا بلانك، صاحب الشخصية المؤثرة والملابس الأنيقة، وهو الدور الذي يلعبه دانيال كريغ، لحل قضية قتل أخرى في الجزء الثالث من سلسلة أفلام الغموض «نايفز آوت» الذي يحمل اسم «ويك أب ديد مان».

ويصطحب الكاتب والمخرج، ريان جونسون، المشاهدين إلى بلدة صغيرة في شمال نيويورك، حيث تدور أحداث فيلمه البوليسي الجديد، وهو ما أضفى عليه طابعاً أكثر واقعية.

وقال جونسون على السجادة الحمراء قبل العرض الأول للفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي «نحاول تقديم شيء مختلف في كل مرة».