موظفون سابقون في إمبراطورية جورجيو أرماني: «كان مثل الأب لنا»

انضم موظفون سابقون في إمبراطورية جورجيو أرماني الشهيرة للأزياء، إلى حشود تجمعت، أمس، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان نجم عالم الموضة المخضرم، الذي أبقى إيطاليا في صدارة المشهد العالمي.

وتدفقت التعازي الحارة من أنحاء العالم من المشاهير، ومنهم نجوم في هوليوود، ومن الناس العاديين على السواء، بعد وفاة أرماني عن 91 عاماً.

وقالت أورنيلا جاليولو: «نحن موظفون متقاعدون سابقون، ومن الواضح أن من واجبنا أن نأتي إلى هنا، لأنه كان ميزة وشرفاً عظيماً أن نعمل لمصلحته».

وأضافت «بالنسبة لنا جميعاً كان مثل الأب، أستطيع أن أقول ذلك بكل ثقة».

وتوفي أرماني، يوم الخميس الماضي، بعد مسيرة مهنية استمرت نحو خمسة عقود، بنى فيها إمبراطورية تجارية امتدت من الأزياء الراقية إلى أثاث ومفروشات المنازل، وأصبح اسمه خلالها مرادفاً للبساطة الأنيقة.

وأسجي نعش خشبي مزين بورود بيضاء، يضم جثمان أرماني، في مساحة عرض واسعة بالمقر الرئيس لشركته في ميلانو، حيث تقام عروض الأزياء، محاطاً بعشرات الفوانيس الصغيرة على الأرض، ومن المقرر تشييع جنازته اليوم في مراسم خاصة.