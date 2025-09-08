خبراء يحذرون من صور الذكاء الاصطناعي: تبدو حقيقية بشكل مضلل

نادراً ما تبقى الحيوانات البرية ساكنة لفترة من الوقت لتسمح بالتقاط صورة لها، وهذا يجعل الصور المحترفة مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً.

لذا قد يبدو الذكاء الاصطناعي حلاً مريحاً، لأنه يمكن أن يتيح إنتاج صور سريعة ورخيصة للطيور والحشرات، وأنواع أخرى يصعب تصويرها في الطبيعة.

ومع ذلك يحذر الخبراء من أن هذه الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تشكل خطراً أكبر على مجال علم الأحياء، إذ تنتج صوراً غير واقعية للطبيعة، بعيدة كل البعد عن الدقة العلمية.

ويحذر هانز بتريشاك، من مؤسسة هاينز سيلمان الألمانية، المعنية بالحفاظ على الأحياء المهددة بالانقراض والتثقيف، قائلاً: «يبدو العديد من صور الذكاء الاصطناعي حقيقياً بشكل مضلل، لكن في الواقع، غالباً ما تكون هذه الصور بعيدة كل البعد عن الحقيقة».

كما تفتقر صور الحيوانات المولدة بالذكاء الاصطناعي غالباً إلى سمات رئيسة خاصة بالحيوانات الموجودة فيها، وفقاً للمؤسسة، فعلى سبيل المثال قد يكون عدد ومواضع الأرجل أو أنماط ألوان الجلد والفراء غير صحيحة أحياناً.

كذلك غالباً ما تكون نِسَب وتفاصيل الجسم غير دقيقة، حيث يميل الذكاء الاصطناعي إلى تصوير الحيوانات بالشكل المثالي، وإضفاء لمسة «لطيفة» عليها، وهو يصور في كثير من الأحيان عيون الكائنات ورؤوسها بأحجام أكبر من الحقيقة، إضافة إلى تقديمه الحيوانات البرية نظيفة بشكل غير طبيعي.

وعادة ما يكون من السهل على الخبراء اكتشاف الأخطاء في صور الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، غالباً ما يغفل عامة الناس عن عدم دقة الصور، ويعتقدون أنها حقيقية.

ودعت مؤسسة هاينز سيلمان، وخبراء آخرون، إلى ضرورة تصنيف الصور المولدة الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة وواضحة لكي يدرك المشاهد من أول نظرة أنها صور مصنوعة، كما ينبغي مراجعة الصور الاصطناعية بدقة من قبل الخبراء، ومناقشة استخدامها بموضوعية.