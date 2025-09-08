«لقطات أسطورية» بـ «كُلفة باهظة» في فيلم جديد عن إلفيس بريسلي

حضر المخرج الأسترالي، باز لورمان، خلال مهرجان تورونتو السينمائي، أول من أمس، العرض العالمي الأوّل لفيلم وثائقي يُكرّم ملك الروك أند رول، إلفيس بريسلي، ويتضمن لقطات وصوراً نادرة تُعرض للمرة الأولى.

ويجمع «إبيك: إلفيس بريسلي إن كونسرت» بين شريط لحفلة موسيقية وفيلم وثائقي، واستغرق سبع سنوات من العمل، شملت الغوص المطول في أرشيفات العائلة، ونحو 60 ساعة من الأشرطة السلبية لأفلام «وارنر براذرز».

وقال باز لورمان أمام الحاضرين خلال العرض الأوّل للعمل في تورونتو: «سمعنا أنه قد تكون هناك لقطات أسطورية»، واضطرّ المخرج، من أجل الحصول عليها، إلى ترميم أشرطة أفلام سلبية بكُلفة باهظة.

ومع ذلك لم يكن لأغلب اللقطات المُستعادة أي صوت مصاحب، ما تطلب الاستعانة بخبراء قراءة الشفاه، لمطابقة الصور مع الأصوات من مصادر مختلفة.

ويسعى باز لورمان إلى إثبات أن المغني كان لايزال في قمة مجده خلال السنوات الأخيرة من مسيرته الفنية، على عكس الاعتقاد السائد.

ويأخذ الفيلم المشاهدين إلى كواليس أكثر من ألف حفلة أحياها إلفيس بريسلي (1935-1977) خلال السنوات الثماني الأخيرة من حياته، ويظهر في بعض اللقطات وهو يمازح المُغنيات المرافقات له، ويغازلهن خلال التدريبات، ويعيد تأدية أغانٍ لنجوم آخرين.

ويُروى الفيلم بالكامل بصوت إلفيس بريسلي نفسه، من خلال مقابلات وتسجيلات ومؤتمرات صحافية، ومقابلة صوتية لم تُنشر من قبل مدتها 50 دقيقة.