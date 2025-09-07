إعدام سعودية قتلت زوجها حرقاً بـ«الأسيد»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بإحدى السعوديات في منطقة مكة المكرمة، غرب المملكة، بعد ان قتلت زوجها حرقا بمادة الاسيد أثناء نومه.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن «ح م ط (سعودية الجنسية) أقدمت على قتل زوجها ف د ع (سعودي الجنسية) وذلك بسكب مادة الأسيد الحارقة على أنحاء متفرقة من جسده أثناء نومه؛ مما أدى إلى وفاته».

ووفق البيان، «أسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليه من قتل زوجها إزهاق روح بريئة ونفس معصومة وفعل مجرم ومعاقب عليه شرعًا ولبشاعته وحرمته، فقد تم الحكم بقتلها تعزيرًا».

ويرتفع بهذا عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 248 شخصا، بينهم أربعة نساء.