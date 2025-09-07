20 مليون مستخدم لـ «شات جي بي تي» في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن عدد مستخدمي «شات جي بي تي» في كوريا الجنوبية تجاوز 20 مليوناً لأول مرة الشهر الماضي.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمة الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، التي طورتها شركة «أوبن إيه آي»، رقماً قياسياً شهرياً بلغ 20.31 مليوناً في أغسطس، بارتفاع حاد عن 4.07 ملايين قبل عام، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «وايز آب ريتيل» المتخصصة في تتبع الصناعة.

ويمثل هذا الرقم نحو 40% من مستخدمي الهواتف الذكية في البلاد البالغ عددهم 50.12 مليون مستخدم.

وبحسب الجنس، كانت النسبة متساوية تقريباً، حيث بلغت 50.1% للرجال و49.9% للنساء.

ووفقاً للبيانات، كان ما يقرب من 70% من المستخدمين في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر.