طيور «القدرة» تحلق في دبي

تتشكّل بحيرة القدرة الصحراوية في دبي من سلسلة بحيرات اصطناعية هادئة، تقع في قلب الصحراء وتُعرف بكونها واحة طبيعية تضم نباتات وأشجاراً، إلى جانب احتضانها لأكثر من 170 نوعاً من الطيور، حيث تُعد ملاذاً مهماً للطيور المقيمة والمهاجرة، وتعيش فيها أعداد كبيرة من الطيور مثل الفلامنغو، وأنواع أخرى من البط والإوز، إلى جانب البجع والصقور والحبارى، والطيور المائية والطيور الجارحة، ما يجعلها وجهة مفضلة لهواة مراقبة الطيور.