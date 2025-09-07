وفاة رجل عضَّه قرش على شاطئ في سيدني

قالت الشرطة الأسترالية أمس، إن رجلاً هاجمته سمكة قرش كبيرة على أحد شواطئ سيدني توفي متأثراً بجراحه، وذلك في أول حادث من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، ما أدى إلى إغلاق شواطئ عدة.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي لم يتم إعلان هويته بعد تعرض للهجوم بعد الساعة العاشرة صباحاً على شاطئ لونغ ريف، في شمال عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وأوضحت في بيان «تم انتشاله من الأمواج ونقله إلى الشاطئ، إلا أنه توفي في مكان الحادث»، مضيفة أن الضحية تعرض لإصابات حرجة.