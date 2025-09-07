تلميذة تنال شهادة البكالوريا الفرنسية في سن التاسعة

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، أمس، حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا في يوليو، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة «فرانس إنفو».

والتلميذة التي خضعت للامتحان في باريس كمرشحة مستقلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستلحاق، أي من دون درجة تميّز.

وأوضحت الوزارة أن «أصغر طالب سابق دون الـ12 حصل على شهادة البكالوريا كان في عام 1989، حين كان في الـ11 من العمر».

ولم تُقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل حول التلميذة غير العادية التي حازت شهادة عادة ما ينالها الفرنسيون في سن الـ17 أو الـ18، أي في نهاية المرحلة الثانوية.

وذكرت منظمة «إيزوسيت» للتدريب في بيان، أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خريج بكالوريا سابق نال شهادته في سن الـ12 عام 2012.

وأوضح أوغو سباي، أن الخريجة اليافعة التي تحمل جنسية غرينادا، درست في مدرسة دولية في دبي، حيث لم تكن تتحدث الفرنسية في البداية.

وأوضح أنها بدأت تعلم الفرنسية في سن السادسة، وتلقت دروساً مع معلمين في جميع المواد «على مقدار فهمها التدريجي لها»، مؤكداً أن «معدل ذكائها طبيعي».

وأضاف «لقد تقدمت تدريجياً إلى أن أخبرتنا أنها تريد التقدم لنيل شهادة البكالوريا».

وقال أوغو سباي، إن الخريجة اليافعة «قرّرت مواصلة تعليمها العالي لأنها تريد مواصلة تعلم أشياء جديدة». وهي ستبدأ هذا العام تخصصاً مزدوجاً في مجالي علوم الكمبيوتر والقانون في جامعتين، بفرنسا وخارجها، مع استمرار إقامتها في دبي، بحسب سباي. وعلى صعيد شهادة البكالوريا، كان الرقم القياسي للنجاح المبكر مسجلاً سابقاً باسم أرتور رامياندريسوا، الذي اجتاز الامتحان في سن 11 عاماً و11 شهراً سنة 1989.

وهذا العام، سجّل لنيل شهادة البكالوريا تلميذ أصغر سناً يبلغ ثماني سنوات، لكنه في النهاية لم يتقدّم للامتحانات.