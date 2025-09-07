بطاريات سيارات يمكنها تزويد المنازل بالكهرباء 12 ساعة

أعلنت شركة «إي أون»، أكبر مورد للطاقة في ألمانيا، عن إمكانية تخزين آلاف الميغاواط/ساعة من الطاقة في بطاريات بعض أنواع السيارات الكهربائية.

ووفقاً لتحليل أجرته الشركة، تم تسجيل أكثر من 225 ألف سيارة مجهزة تقنياً لما يُسمى بالشحن ثنائي الاتجاه بألمانيا في بداية عام 2025.

ويعني الشحن ثنائي الاتجاه أن البطاريات قادرة على تخزين الكهرباء، ليس فقط لتشغيل السيارة، بل أيضاً لإعادة إمداد المنزل أو شبكة الكهرباء.

ويجري اختبار هذه التقنية بالفعل في مشروعات تجريبية، ولكنها غير متاحة على نطاق واسع حتى الآن.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إيون إنرجي ألمانيا»،

فيليب تون: «إذا أتيحت 60% من سعة البطارية بشكل مرن ليلاً، فسيكون لدينا ما يقرب من 8000 ميغاواط/ساعة من الطاقة التي يمكن استخدامها فوراً وبطريقة لامركزية.. هذه كمية كافية من الكهرباء لتزويد 2.5 مليون منزل بالكهرباء لمدة 12 ساعة».