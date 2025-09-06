القبض على مراهق قام بتسميم عمّه لأنه سئم من شخيره

أُلقي القبض مؤخرًا على طالب ثانوية ياباني بتهمة تسميم حساء عمه في محاولة لقتله لأنه لم يستطع تحمل شخيره.

وقال موقع تلفزيون "نيبون" الياباني أنه تم توقيف مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا من إيتشيبارا، محافظة تشيبا اليابانية، ووُجهت إليه تهمة الشروع في القتل بعد أن فرم أوراقًا من نبات الدفلى السام وخلطها في حساء ميسو لعمه، بسبب استيائه من شخيره العالي. ووفقًا لتقرير الشرطة، في 17 يوليو، أن عم المراهق شعر بطعم غير عادي في حساء ميسو الذي قُدّم له فبصقه، لكنه سرعان ما بدأ يُعاني من أعراض مثل تنميل في الفم وآلام في المعدة، مما استدعى عناية طبية. وتبين أن عينات من وعاء حساء ميسو تحتوي على كمية قاتلة من مادة الأولياندرين السامة. وقال المراهق للشرطة أثناء استجوابه: "لم أستطع تحمل الشخير العالي لعمي وقررت قتله".

وتعتبر الدفلى شجرة دائمة الخضرة، وتُزهر بأزهار حمراء أو بيضاء، وتُزرع عادةً في الشوارع والحدائق، ولكن أغصانها وأوراقها سامة.ولحسن الحظ، تعافى عمّ المراهق، وهو رجل يعمل لحسابه الخاص ويبلغ من العمر 53 عامًا، وكان يعيش مع الصبي ووالدته.