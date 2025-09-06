رائد فضاء مزيف يحتال على مُسنّة يابانية: أحتاج مالا لشراء الأوكسجين

أرسلت امرأة يابانية تبلغ من العمر 80 عامًا أموالًا إلى محتال عبر الإنترنت أخبرها أنه رائد فضاء عالق على متن سفينة فضائية، وأنه بحاجة إلى المال لشراء الأكسجين والنجاة.

وقالت الشرطة اليابانية بأن الضحية تعاطفت مع "رائد الفضاء" المزيف الذي أخبرها بأن سفينته الفضائية الوهمية "تتعرض لهجوم".

والتقى الشخصان لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو فيما وصفته الشرطة بأنه عملية احتيال رومانسي. وأخبر المحتال الضحية، التي تعيش في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، أنه رائد فضاء، واستمرا في تطوير علاقتهما عبر الإنترنت.

ولاحقا بعد بعض الوقت أخبرها المحتال أنه "في الفضاء على متن سفينة فضائية الآن" وأنه "يتعرض لهجوم ويحتاج إلى أكسجين".

ونقلت "سكاي نيوز" عن شرطة هوكايدو إن الضحية، التي تعيش بمفردها، اقتنعت بعد ذلك بتحويل حوالي مليون ين (6760 دولارا) للرجل.

وصنف رجال الشرطة هذه العملية كعملية احتيال عاطفية، حيث يستغل المحتالون الأشخاص الباحثين عن الحب.

وحذروا من توخي الحذر عند طلب المال من شخص تعرفوا عليه عبر الإنترنت.