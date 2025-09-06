وفاة أرماني تهدد مستقبل دار الأزياء الشهيرة

عقب وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجو أرماني، لايزال الغموض يحيط بمستقبل العلامة التجارية العملاقة، ومَن سوف يتولى مقاليد الأمور فيها. وكان المصمم الأيقوني (91 عاماً) احتفظ بهيمنة كاملة من الناحية الإبداعية والاستثمارية على الشركة التي تقدر قيمتها بمليار دولار.

وامتنع أرماني عن مناقشة ماذا سيحدث بعد ذلك، وتجنّب اختيار مرشح واضح، وليس له أولاد. ولكن قبل فترة قصيرة من وفاته، تحدث أرماني إلى صحيفة «فاينانشال تايمز» بشأن مستقبل إمبراطورية الأزياء فيما قد يكون آخر لقاء له. وأعرب عن تصوره بشأن انتقال تدريجي للمسؤوليات التي كان يتولاها أكثر الأشخاص المقربين له.