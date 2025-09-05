بعد ظهور براءته .. الإفراج عن رجل قضى 27 سنة في السجن بتهمة القتل

أُفرج أمس عن رجل من سجن في ولاية مينيسوتا الأمريكية تمت إدانته خطأ بالقتل وأمضى نحو ثلاثة عقود في السجن بعدما ورطته امرأة زورا في جريمة قتل.

وألغت مارتا تشو قاضية المحكمة الإقليمية إدانة برايان هوبر بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وتم الإفراج عنه صباح أمس من سجن ستيلواتر، بعد سجنه 27 سنة حسبما ذكر متحدث باسم «جريت نورث إنوسينس بروجيكت».

وذكرت ماري موريارتي المدعية العامة لمقاطعة هينيبين في بيان: «أكدت المحاكم اليوم ما كان يعرفه برايان هوبر وأسرته وأحبابه ومحاموه: السيد هوبر رجل بريء. من واجبنا كمدعين محاسبة الأشخاص المعنيين على أفعالهم، ويتطلب منا هذا الواجب الاعتراف بأخطائنا وتصحيح الأمور بأسرع وقت ممكن».

وصرحت هيلي بوكسليتنر، المتحدثة باسم «جريت نورث إنوسينس بروجيكت»، بأن هوبر اجتمع بأطفاله، ويخطط لتناول وجبة معهم وقضاء بعض الوقت مع أسرته.