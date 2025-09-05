مصر: تسمم 104 أشخاص بعد تناول وجبات "دجاج وأرز" من مطعم مشهور

سجلت منطقة المنيا في مصر حادثة تسمم جماعي، أمس، حيث نُقل 104 مصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج عقب تناولهم وجبة دجاج من أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة، وفق ما أعلنته مديرية الصحة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية، ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 104 حالات، جميعهم عانوا من آلام حادة في البطن، وقيء وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة، بعد تناولهم الوجبة المكونة من الدجاج والأرز.

من جانبها، تحركت النيابة العامة وقررت غلق المطعم لحين انتهاء التحقيقات، مع التحفظ على مالكه ومسؤولي الإدارة، لحين كشف نتائج العينات وتحليل الأطعمة.

كما كلفت لجنة من مفتشي الصحة بمعاينة المطعم وسحب عينات من الأطعمة والمرضى، وإرسالها للمعامل المركزية، للتأكد من أسباب التسمم، ومدى التزام المطعم بالاشتراطات الصحية.

وبحسب بيان مديرية الصحة، بدأت الواقعة بتلقي بلاغ عن إصابة 7 أشخاص فقط، لكن سرعان ما توالت الحالات حتى وصل العدد إلى أكثر من 104 مصابين.

في المقابل، أصدر المطعم المتهم بياناً أعرب فيه عن استغرابه مما وصفه بـ"الحملة الممنهجة للإضرار بسمعته"، مؤكداً أن ما يتم تداوله "شائعات مغرضة"، في حين تواصل السلطات تحقيقاتها للتأكد من حقيقة الواقعة وحسم الجدل الدائر.