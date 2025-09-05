دب يدخل الطوارئ بسبب وعكة صحية جراء الفواكه المثلجة ( فيديو)

أُجريت فحوصات طبية شاملة لدب بني ضخم يبلغ وزنه نحو 300 كيلوغرام ويُدعى "أوكان"، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة تناوله كمية كبيرة من الفاكهة الباردة في أحد مراكز رعاية الحيوانات بمنطقة تشكمكوي في مدينة إسطنبول التركية.

وكان الدب، البالغ من العمر ثلاث سنوات، يقيم في حديقة حيوانات ومركز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية، قبل أن تظهر عليه أعراض آلام في البطن عقب تناوله الفاكهة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الأبحاث والتطبيقات التابع لكلية الطب البيطري بجامعة إسطنبول – جراح باشا.

وهناك، قرّر الأطباء إخضاعه للتصوير بالرنين المغناطيسي (MR) تحت تأثير التخدير، لتشخيص حالته بدقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أبو درداء غوناي، المتخصص في أمراض الحياة البرية والبيئة، أن "أوكان" يخضع لمتابعة طبية منذ نحو ثلاث سنوات، بعد نجاته سابقاً من حالة تسمم أودت بحياة أشقائه.

وأضاف أن الفحوصات الأخيرة أظهرت أن حالته مستقرة، وأن مشكلته كانت مرتبطة بالإفراط في تناول الفاكهة الباردة بشكل مفاجئ، ما تسبّب له في آلام مؤقتة في المعدة.

وعقب تلقيه العلاج اللازم، استعاد الدب نشاطه وحيويته، ليتم نقله مجدداً إلى موطنه داخل الحديقة، وأكد الأطباء أن حالته الصحية جيدة الآن، مع الاستمرار في مراقبته لتجنب أي مضاعفات مستقبلية.