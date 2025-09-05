لص يسرق هدايا حفل زفاف بـ100 ألف دولار .. والعروس تنهار على الأرض

شهد حفل زفاف فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية واقعة صادمة بعدما تمكن رجل مجهول من سرقة هدايا نقدية وعينية بقيمة تُقدّر بنحو 100 ألف دولار، تاركاً العروس في حالة انهيار على أرضية قاعة الرقص.

وحدثت الواقعة خلال حفل أقيم في قاعة "رينيسانس بانكويت" بمدينة غلينديل في لوس أنجليس، حيث كان العروسان نادين وفرحات جورج يحتفلان بزفافهما وسط نحو 300 ضيف، وفقً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأظهرت كاميرات المراقبة شخصاً يرتدي ملابس سوداء بالكامل وهو يتجول في محيط القاعة قبل أن يستولي على صندوق مخصص للهدايا يحتوي على مبالغ نقدية وشيكات وبطاقات إهداء.

وبحسب ما نشرته قناة ABC7، فإن الرجل مكث في المكان قرابة 90 دقيقة قبل تنفيذ جريمته؛ حيث شوهد وهو يتنقل بين أرجاء القاعة، يدخل دورة المياه، ويطلب مشروباً من البار بل ويدفع إكرامية للعامل، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.

وقالت العروس نادين: "ما إن اكتشفنا ما حدث، توقفت الموسيقى فجأة، وانقطع كل شيء، جلست أبكي على أرضية قاعة الرقص محاطة بأصدقائي وأقاربي".