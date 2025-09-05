"خرج لتناول القهوة ولم يعد" .. نجم المكسيك يهرب من فريقه بعد لحظات من توقيع عقده

هرب حارس المرمى المكسيكي غييرمو أوتشوا بطريقة غريبة من فريقه الجديد بعدما كان في طريقه إلى إكمال اتفاقه مع نادي بورغوس الإسباني، إذ اجتاز الفحص الطبي وتواجد في المكتب للتوقيع، ثم طلب أن يخرج دقائق لتناول القهوة لكنه لم يعد.

ويبحث الحارس البالغ من العمر 40 عاما عن وجهة جديدة تمكنه من التواجد في كأس العالم 2026 رفقة منتخب بلاده، إذ طلب المدرب خافيير أغيري من اللاعبين أن يلعبوا في أندية على أعلى مستوى من أجل ضمهم إلى قائمة المنتخب.

وبعد انتهاء عقد الحارس الشهير مع فريق أفس البرتغالي، أصبح أوتشوا بلا ناد وبدا بورغوس كفرصة مثالية للاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وخلال جلسة، يوم الاثنين، تمت مناقشة انضمامه المحتمل إلى النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية بإسبانيا، ووفقا للتقارير الصحافية فإن المحادثات وصلت إلى اتفاق نهائي، إذ اجتاز اللاعب الاختبار الطبي وكان في المكاتب للتوقيع على العقد لكنه طلب تعديل نقطة محددة، وبعد ذلك، خرج لتناول القهوة ولم يعد أبدا، ومنذ تلك اللحظة، توقف عن الرد على مكالمات النادي.

وتواجد أوتشوا في خمس نسخ سابقة بكأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018 إضافة إلى مونديال 2022.