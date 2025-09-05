لورد بريطاني غاضب من تركيا بسبب شطيرة برغر

أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خاصة المؤثرين على منصّة "إكس"، إلى الواجهة منشوراً للورد بريطاني كان قد نشره قبل أيام عندما عبّر عن غضبه في مطار أنطاليا التركي بعدما وصل إلى تركيا في رحلة سياحية، لكنه تفاجأ بأسعار المأكولات في المطار الذي يشهد ازدحاماً كبيراً في فصل الصيف لاسيما مع قدوم السياح من الخارج.

فما الذي أزعج رامي رانجر، عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة؟

في التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام تركية، بينها موقع "زمان"، فقد غضب رانجر من ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات في مطار أنطاليا الدولي، وشارك اللورد قائمة أسعار من إحدى سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في مطار أنطاليا، معلقاً على ذلك بأن "الأسعار أعلى مما هي عليه في المملكة المتحدة".

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "على من يشتكي من تكاليف المعيشة في بريطانيا أن يزور مطار أنطاليا في تركيا. هناك، حتى شطيرة هامبرغر بسيطة تبدو كأنها رفاهية".

ويستمر الجدل منذ أسبوع بشأن تغريدة اللورد البريطاني، لاسيما أنه أشار فيها إلى حساب الخطوط الجوية التركية، حيث انضم إليه آخرون بشأن موافقتهم على أن الأسعار فعلاً مرتفعة في مطارات اسطنبول وأنطاليا، حتى إن بعضهم اعتبر أن الأسعار في المطارين هي الأغلى عالمياً، وأن الأمر بعد بمثابة "سرقة"، وفق تعبيرهم.

ولفتت القائمة التي نشرها رانجر الانتباه، حيث وصل سعر وجبة هامبرغر مع البطاطس المقلية وعلبة مشروب صغيرة إلى 27.9 يورو (أي ما يعادل 1,351.21 ليرة تركية). وكانت أرخص وجبة مقابل 19 يورو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها السياح من ارتفاع الأسعار داخل الأماكن السياحية والحيوية في تركيا مقارنة بالأسعار العالمية في أماكن مماثلة.

وكانت الحكومة التركية قد تعهّدت أكثر من مرة بضبط الأسعار، لكن تقلّبات الليرة التركية أمام العملات الأجنبية تؤثر سلباً على خطط الحكومة، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ محلية.