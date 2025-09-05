عمال بناء في مدرسة يعثرون على محفظة طالب مفقودة منذ 51 عامًا .. ويجدون صاحبها

اكتشف عمال تجديدات في مدرسة ثانوية في أونتاريو خلف جدار حمام يقومون بإصلاحه محفظة أضاعها طالب كان يبلغ من العمر 17 عامًا قبل 51 عامًا.

وصرحت لورنا ماكوين، المشرفة على مدرسة أوركارد بارك الثانوية في ستوني كريك، بأن عمال البناء كانوا يُهدمون حمامًا في المنشأة في 26 أغسطس عندما عثروا على محفظة مخفية خلف الجدار.

واحتوت المحفظة على أغراض تخص توم شوبف، الذي كان طالبًا في المدرسة يبلغ من العمر 17 عامًا عام 1974. وشملت محتوياتها بطاقات هوية طلابية، ورخصة قيادة، وبطاقة تأمين اجتماعي، وصورًا للعائلة والأصدقاء، وتذكرة مواصلات Eurail، وقوائم أسعار من مصنع تقطير كندي، وتذكرة لحضور مباراة هوكي بقيمة 35 سنتًا.

وقالت ماكوين لصحيفة "هاميلتون سبيكتاتور": "كان العثور على شيء كهذا ورؤية أشياء من قبل ولادتنا أمرًا رائعًا، ففكرنا أن علينا أن نجد هذا الرجل ونعيدها إليه. بعد 50 عامًا، سيرغب فيها بالتأكيد".

وتمكنت ماكوين وفريقها من التواصل مع شوبف، البالغ من العمر الآن 67 عامًا، عبر فيسبوك. وقال شوبف: "في البداية، ظننتُ أنها مزحة، لأنهم يقولون إن هناك بطاقة تأمين اجتماعي وشهادة ميلاد بداخلها - وقلتُ لنفسي: "حسنًا، لديّ هذه الأشياء بالفعل. لكن في تفكيري، تذكرتُ أنني جددتها في وقت ما، وقلتُ إنه من الأفضل أن أذهب إلى المدرسة وأتحقق من ذلك".

زار شوبف المدرسة بعد ظهر يوم الجمعة، واكتشف أنها بالفعل المحفظة التي نسي أنه فقدها.

وعلق قائلا "أثناء تقليب الأشياء هناك، شعرتُ وكأنني في رحلة فقدان ذاكرة". وتضمنت الصور الموجودة في المحفظة صورة لمنزل طفولته الذي بني عام 1960، ولا تزال والدته تسكنه." وقال " ذهبتُ لأريها (الصور)، وضحكنا كثيرًا ونحن ننظر إلى كل شيء".

اتفق شوبف وماكوين على أن التفسير الأرجح لمكان اختباء المحفظة لعقود هو أنه لا بد أنه أسقطها في الحمام، حيث وجدها شخص آخر، فأخذ النقود، ثم رمى بها في بلاط السقف، حيث استقرت خلف الجدار.

وتشبه قصة شوبف قصة شارون داي، امرأة من ولاية فرجينيا الغربية، فقدت محفظتها في حفل رقص بمدرسة فايتفيل الثانوية عام 1968. وأُغلقت المدرسة نهائيًا عام 2019، واكتشف العمال الذين كانوا يُجدّدون المبنى لتحويله إلى شقق سكنية عام 2022 المحفظة المفقودة منذ زمن طويل مخبأة في أحد مجاري الهواء. وأُعيدت محفظة داي إليها بعد غياب دام 54 عامًا.