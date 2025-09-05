دبي تواصل «الاستثمار مع صنّاع المحتوى»

أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، بالتعاون مع شركة «500 غلوبال»، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم، عن فتح باب المشاركة في «مسرعات المؤثرين» ضمن النسخة الثانية من برنامج «الاستثمار مع صنّاع المحتوى».

يأتي ذلك في إطار النسخة الرابعة من أعمال «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من التاسع إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، وذلك تحت شعار «المحتوى الهادف».

ودعا مقر المؤثرين صنّاع المحتوى وأصحاب الشركات العاملة في صناعة المحتوى إلى التقدم لبرنامج «مسرعات المؤثرين» الهادف إلى اختيار المشاريع الأفضل للمنافسة والعرض ضمن أعمال النسخة الرابعة من «قمة المليار متابع» في يناير المقبل.

ويتأهل 20 فرداً وشركة عاملة في قطاع صناعة المحتوى إلى البرنامج الذي ينظمه ويدعمه مقر المؤثرين بالتعاون مع شركة 500 غلوبال، ويستمر التسجيل للمشاركة فيه حتى الثالث من أكتوبر المقبل، ويمتد 10 أسابيع يتم خلالها احتضان المشاركين ضمن برنامج متنوّع لبناء وتسريع الأعمال.

مهارات وأدوات

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم وتنميتها بشكل مستدام، من خلال المعرفة والإرشاد والشبكات التي تمكّنهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما تستهدف «مسرعات المؤثرين» تطوير أداء صناع المحتوى، وتزويدهم بمهارات جديدة تمكنهم من بناء مشاريع قابلة للتوسّع عالمياً، وبناء شراكات مؤثرة بينهم وبين المستثمرين، إلى جانب إطلاق حلول مبتكرة في قطاع صناعة المحتوى الهادف والتقنيات الإبداعية، ويستقبل البرنامج طلبات المشاركة من صناع المحتوى والشركات العاملة في صناعة المحتوى ذات الأفكار الريادية من حول العالم.

ويشترط في الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة قانونياً، وألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، كما يُسمح لكل متقدم بتقديم عرض واحد فقط، وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة للتأكد من تماشيها مع متطلبات البرنامج وأهدافه.

وستعمل لجنة التحكيم التي تتكوّن من كبار المستثمرين والخبراء العالميين، على اختيار المرشحين للمشاركة في البرنامج بناءً على عدد من المعايير، من بينها: جدوى الفكرة المعروضة، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والقابلية للتوسع والنمو، وجودة التنفيذ والتخطيط، والإمكانات المالية ومدى القدرة على تحقيق الربحية وجذب الاستثمارات المستقبلية.

مكانة استثنائية

وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريكة الإدارية في شركة «500 غلوبال»، كورتني باول، إن صنّاع المحتوى المبدعين يمتلكون مكانة استثنائية تمكّنهم من إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومن خلال التعاون مع مقر المؤثرين، تتطلع الشركة إلى توفير الأدوات اللازمة لتمكين هؤلاء الروّاد ليصبحوا مؤسسين لأعمال رائدة في صناعة المحتوى، وقادرين على توسيع نطاق مشاريعهم عالمياً.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن النسخة الثانية من برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، توفر منصة حيوية تجمع المبدعين والمستثمرين والخبراء في صناعة المحتوى، تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والابتكارات والتعاون في مشاريع تسهم في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الواعد.

وقالت إن مقر المؤثرين يواصل الاستثمار في صناع المحتوى، فهم من يصنعون المستقبل بما يقدمونه من محتوى هادف وبأثرهم الإيجابي في المجتمعات».

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تمكين صناع المحتوى والمؤثرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة عالمياً، كما يوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد والتوجيه لبناء شراكات فعالة مع المستثمرين، ما يساعدهم على التوسّع وتحقيق دخل مستدام، ويمكنهم من قيادة التغيير في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الجديد.

أفكار ريادية

يستهدف برنامج «الاستثمار مع صنّاع المحتوى» توفير التمويل والدعم لصنّاع المحتوى والشركات العاملة في صناعة المحتوى، ممن يقدمون أفكاراً ريادية، ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة عرض ابتكاراتهم أمام نخبة من كبار المستثمرين والشركات الراعية، للاستثمار في هذه المشاريع وتطويرها.

تصفيات

تمرّ تصفيات البرنامج بثلاث مراحل رئيسة، المرحلة الأولى: تختار لجنة التحكيم 20 متقدماً، والمرحلة الثانية: تتم تصفية المشاركين إلى 10 فقط، للتأهل إلى المرحلة النهائية، والمرحلة الثالثة النهائية: يتأهل ثلاثة مشاركين، ويفوز أحدهم بفرص استثمارية واعدة، وتم تخصيص ما يصل إلى 50 مليون درهم ضمن البرنامج، وسيحصل الفائز النهائي على الدعم المالي والتمويل اللازم لتطوير مشروعه.